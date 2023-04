Geesthacht: Kirche sucht Logo für neue Christopherusgemeinde

Geesthacht. Die Christuskirche Düneberg und die St. Thomas-Gemeinde Grünhof-Tesperhude fusionieren am 1. Januar 2024 zur Christopherus-Kirchengemeinde. Was noch fehlt, ist ein neues Logo – und das können Sie gestalten. Die beiden Gemeinden aus Geesthacht haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und insgesamt 500 Euro ausgelobt. „Wir haben schon unseren neuen Namen gemeinsam mit der Gemeinde gefunden. Jetzt machen wir auch das Logo gemeinsam“, sagt Thomas Heisel, Pastor der Christuskirche Düneberg.

„Wir wenden uns an grafisch talentierte Profis und Amateure, aber auch an Kunstkurse in Schulklassen“, ergänzt Pastorin Christiane Klinge von der St. Thomas-Gemeinde. Die drei besten Entwürfe, die als Briefkopf und idealerweise auch als Siegelbild genutzt werden können, werden mit einem Preisgeld honoriert. Der Sieger erhält 250 Euro, der Zweitplatzierte 150 Euro und der Dritte 100 Euro. Der Gewinner muss der Kirchengemeinde zudem alle Nutzungsrechte an dem Logo und das Recht zur Bearbeitung dessen überlassen. Nur das Urheberrecht bleibt unberührt.

Kirche sucht Logo für die neue Christopherusgemeinde

Die Christuskirche am Neuen Krug in Düneberg.

Foto: Dirk Schulz

Die Anforderungen: Es soll ein klares und aussagekräftiges Logo in runder oder ovaler Form erstellt werden. Außerdem soll es einfach und unabhängig vom Zeitgeschmack stilisiert sein. Sein Inhalt soll leicht und eindeutig erkennbar sein sowie dem legendären Christopherus aus der Bibel gerecht werden.

Diesen beschreibt Christiane Klinge so: „Christopherus wendet sich den Schwächsten zu und trägt sie über die Furt eines Flusses. Er verbindet Ufer. Wir denken an unterschiedliche Welten, Menschen – und eben auch unsere beiden Kirchengemeinden. Christopherus trägt, ohne es zu wissen, Christus selbst. Wasser, Stock und das heilige Kind auf seiner Schulter machen ihn als Christophorus kenntlich.“

Die St.-Thomas-Kirche im Geesthachter Stadtteil Grünhof.

Foto: BGZ

Mitmachen können alle ab 16 Jahren

Mitmachen können alle Personen ab 16 Jahren, die nicht einer der beiden Gemeinden angehören. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2023. Der Entwurf in hoher Auflösung muss mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Telefonnummer per Post eingereicht werden an Pastorin Christiane Klinge, Westerheese 17, 21502 Geesthacht, oder per an E-Mail cklinge@kirche-LL.de.

Die Gewinner werden durch die beiden Kirchengemeinderäte unter fachlicher Beratung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg ermittelt. Mehrfachteilnahmen führen zum Ausschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.