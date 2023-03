Freizeitbad Geesthacht: Verkauf von Saisonkarten beginnt

Am 1. Mai ist Saisonbeginn. Einen Tag lang ist der Eintritt frei. Was Badegäste für die Zeit danach wissen müssen.

Geesthacht. Die Saison im Freizeitbad Geesthacht beginnt wie gewohnt am 1. Mai. Am Eröffnungstag ist der Eintritt für alle Besucher traditionell frei. Der Verkauf von Saisonkarten und Wertkarten startet am kommenden Mittwoch, 5. April. Badegäste erhalten diese beim Kundenservice der Stadtwerke Geesthacht (Bergedorfer Straße 30-32).

An der im vergangenen Jahr eingeführten und vorab viel diskutierten Preisstaffelung wird eine weitere Badesaison festgehalten. Die Saisonkarte für Erwachsene gibt es für 140 Euro. Familienkarten kosten 190 Euro. Auszubildende, Studenten und Schüler ab 18 Jahren sowie Menschen mit Behinderung und Gleichgestellte erhalten die Saisonkarte zum ermäßigten Preis von 50 Euro.

Saisonbeginn: Wertkarten sind ein Drittel günstiger als Einzeltickets

Wertkarten können mit 30, 60, 120 oder 180 Euro aufgeladen werden. Nicht verbrauchtes Guthaben aus 2022 bleibt erhalten. Wertkarten sind im Vergleich zu Einzeltickets um ein Drittel günstiger. Bei einem Einzelticket zahlen Erwachsene (ab 18 Jahren) 1,50 Euro in den ersten beiden Stunden und anschließend 2 Euro. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren zahlen den ganzen Tag über einen Euro.

Wegen Kunden, deren Guthaben erschöpft war, war es 2022 bei großem Besucherandrang beim Verlassen des Bades zu Wartezeiten am einzigen Nachzahlautomaten gekommen.