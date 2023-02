Geesthacht: Jahrmarktspaß soll freitags verlängert werden

Geesthacht. Die Geesthachter Stadtverwaltung strebt eine Verlagerung der Öffnungszeiten des Jahrmarktes an. Die dazu nötige Änderung der Jahrmarktsatzung steht im Ausschuss für Bau, Feuerwehr und Katastrophenschutz am Montag, 6. Februar (18 Uhr, Ratssaal), zur Diskussion. Die Anregung stammt aus dem Kreis der Jahrmarktbeschicker. Es geht um die Öffnungszeit am in der Regel stark besuchten Freitag. Bisher ist das Treiben von 16 bis 22 Uhr gestattet, gewünscht ist eine Verlängerung auf 23 Uhr. Der nächste Frühjahrsmarkt in Geesthacht startet am Freitag, 19. Mai.

Wegen des nachfolgenden Wochenendes wird auf eine höhere Besucherzahl gehofft. Insgesamt ändert sich aber nichts an der Anzahl der Betriebsstunden. Die zusätzliche Stunde für den Freitag würde dem Sonntag am Abend abgezogen werden, an dem dann nur noch von 14 bis 22 Uhr geöffnet wäre.

Jahrmarktbeschicker würden von verkürzter Öffnungszeit am Sonntag profitieren

„In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass am Sonntag die Besucherzahl bereits ab 21 Uhr deutlich nachgelassen hat, sodass eine Verkürzung der Öffnungszeit an diesem Tag auch den Jahrmarktbeschickern zugutekommen würde“, so die Verwaltung zu den Veränderungen.

Noch ein positiver Effekt für die Verwaltung: Dem Bedürfnis der Anwohner auf Einhaltung der Nachtruhe wegen der beginnenden neuen Arbeitswoche würde Rechnung getragen. Die Erweiterung der Öffnungszeit am Freitag wird wegen des anschließenden Wochenendes hinsichtlich der Nachtruhe als vertretbar eingeschätzt.