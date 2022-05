Geesthacht: Jahrmarkt mit Pool Party und völlig verrückter Farm

Geesthacht. Das wird spritzig: Das Fahrgeschäft Pool Party ist erstmals auf dem Geesthachter Frühjahrsmarkt zu Gast. 40 Wagemutige nehmen in Sitzen auf einer Plattform Platz, die sich in einer Kreisbewegung rasend schnell hebt und senkt. Wer einen empfindlichem Magen hat, sollte erst danach etwas essen gehen. Auch an Verpflegungsständen besteht so wenig Mangel wie an Karussell-Spaß für Groß und Klein. Neu in Geesthacht ist auch „Die verrückte Farm“, ein Laufgeschäft über drei Etagen mit wackligen Böden, Nebeleffekten sowie Überraschungen.

Geesthachter Frühjahrsmarkt mit Neuheiten und Klassikern

Die Klassiker wie Break-Dancer, Polyp, Autoscooter und die Ballonfahrt dürfen nicht fehlen. „Es ist für alle was dabei“, verspricht Jörg Obermüller. Der Mitarbeiter des Fachdienstes Immobilien hält seit 2014 alle Fäden in Sachen Jahrmarkt in der Hand. Start ist am Freitag, 20. Mai, um 16 Uhr ohne spezielle Eröffnung. „Ich wusste bei der Planung ja nicht, wie die Corona-Bedingungen sein werden“, erklärte Obermüller. Bewerbungsschluss für die Fahrgeschäfte war schon am 15. Januar.

Geöffnet ist der Frühjahrsmarkt am Freitag, 01. Mai, bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 14 bis 23 Uhr und am Montag, 23. Mai, zum Abschluss von 14 bis 20 Uhr.