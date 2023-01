Kreis Herzogtum Lauenburg: Gestiegene Arbeitslosenquote kein Grund zur Besorgnis

Geesthacht. Die Arbeitslosenquote im Kreis Herzogtum Lauenburg ist im Januar gestiegen – „saisontypisch“, betont die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe, die in Geesthacht eine Geschäftsstelle betreibt. Im Januar meldeten sich in Geesthacht 154 Menschen mehr arbeitslos als im Vormonat, etwa so viele wie vor einem Jahr (-1). Gleichzeitig beendeten 477 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+5). Insgesamt sind nunmehr 3283 Personen arbeitslos, 250 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 6,4 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 5,9 Prozent. Die Anzahl an freien Stellen ist im Januar geringfügig um vier auf 1064 gestiegen.

Für den Kreis ergeben sich ähnliche Daten. So stieg die Arbeitslosenquote seit Dezember um 0,3 Prozent auf 5,4 Prozent. Arbeitslos sind nun 5743 Menschen, 299 mehr als im Dezember. Vor einem Jahr waren im Januar 5333 Menschen und damit 410 weniger arbeitslos. Die Quote lag seinerzeit bei fünf Prozent. Kathleen Wieczorek, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe, bewertet die Situation als nicht besorgniserregend.

Höhere Zahlen als in den drei Vorjahren, aber im üblichen Rahmen

„Der Jahreswechsel bringt saisonal bedingt immer einen deutlicheren Anstieg der Arbeitslosigkeit mit sich. Endende befristete Arbeitsverträge wie auch zum Jahresende wirksKreisame Kündigungsfristen sind ebenso Ursachen wie junge Menschen, die ihre Ausbildung in diesem Monat abgeschlossen haben und nicht im Ausbildungsbetrieb übernommen werden konnten. Bei ihnen sehen wir im Januar immer einen überproportionalen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Insgesamt fällt das Plus von 299 arbeitslosen Menschen mehr gegenüber Dezember etwas höher als in den drei Vorjahren aus, bleibt aber im üblichen Rahmen vorhergehender Jahreswechsel“, so Wieczorek.