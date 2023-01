Spendenaktion in Geesthacht: Sekt trinken, feiern und dabei Gutes tun

Geesthacht. Beim traditionellen Sektausschank am Silvestervormittag gingen bei Oliver Fries, Inhaber von Zigarren Fries, und seinen 16 Helfern 413 Flaschen Schaumwein über den Tresen. In dem großen Spendenglas landeten am letzten Tag des Jahres 2022 genau 6355,63 Euro.

Die Geesthachter waren sogar schon vorher in Sektlaune: Bereits einige Tage zuvor wurden im Laden 202 große und 47 kleine Flaschen verkauft. Allein auf diesem Weg waren 1571,14 Euro an Spenden zusammengekommen – insgesamt also fast 8000 Euro. Das Geld wird traditionell für soziale Zwecke gespendet.

Endlich wieder mit Freunden Sekt trinken nach zwei Jahren Corona-Pause

„Ich bin wirklich glücklich, dass das Sekttrinken nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nun endlich wieder stattfinden kann. Ich finde es auch toll, dass trotz des schlechten Wetters wieder so viele Menschen gekommen sind“, sagte Ilse Timm vom Verein „Hilfe für das schwerkranke Kind“.

„Ich bin für die Hardware in Form von Sekt und Gläsern zuständig, meine Schwester Karin Fick für die Organisation“, berichtete Oliver Fries. Angenehm überrascht waren der Einzelhändler und seine Helfer darüber, dass viele Menschen den Betrag großzügig aufrundeten. „Im Schnitt haben viele statt 12 Euro pro Flasche 15 Euro ins Glas geworfen. Einige haben sogar einen Fünfziger hineingesteckt“, freute sich der Initiator.

4000 Euro bekommt der Verein „Hilfe für das schwerkranke Kind“

Wie die insgesamt 7926,77 Euro aufgeteilt werden, steht auch schon fest: 4000 Euro gehen an den Verein „Hilfe für das schwerkranke Kind“. Vereinsgründerin Ilse Timm will mit dem Geld weder eine zweitägige Schulung für Notärzte und Rettungssanitäter finanzieren, damit diese fitter für den Einsatz mit Kindern in großer Not werden. Nur bei etwa jedem 50. Einsatz ist ein Kind betroffen, den Rettungskräften fehlt es daher an Routine. Da es in Geesthacht kein Kinderkrankenhaus gibt, dauert die Fahrt in die nächste Klinik mindestens 30 Minuten. Im November 2022 fand erstmalig so eine spezielle Schulung statt, die Ilse Timms Verein finanzierte.

Außerdem soll das ausrangierte Feuerwehrfahrzeug der Geesthachter Wehr noch einmal richtig mit Diesel vollgetankt werden, damit es seine Fahrt in die Ukraine antreten kann. „Die Überführung findet mit insgesamt drei Fahrzeugen statt“, erklärt Fries. Aber auch lokale Einrichtungen wie das DRK, DLRG, ASB und THW bekommen eine Geldspritze. Außerdem wird auch die Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn mit ihrer Karoline unterstützt.

„Es ist eine schöne Sache, außerdem trifft man noch mal viele Bekannte im alten Jahr“

Am Silvestertag stand aber erst einmal die große Hilfe im Vordergrund. Mit Regenschirmen in der Hand, oder dicht gedrängt unter Überdachungen standen die Geesthachter und tranken für den guten Zweck das eine oder andere Gläschen Sekt. Sogar bis hin zur überdachten Schaufensterfront des Schuhladens Purwin standen Grüppchen zusammen.

Unter den Besuchern war auch Annika Bonnet mit Freunden, Familienmitgliedern und Nachbarn. Einen vom Regen geschützten Unterstand hatte die große Gruppe zwar nicht ergattern können. Dank Regenschirmen und wetterfester Kleidung war die Stimmung trotzdem gut. „Wir freuen uns riesig, dass das Sekttrinken endlich wieder stattfinden kann. Schade, dass das Wetter so schlecht ist, davon lassen wir uns aber nicht abhalten. Wir sind mit etwa 30 Leuten hier“, berichtete die 45-Jährige.

Auch das Geesthachter Ehepaar Bernd und Regina Reddig ließ sich den Sekt für den guten Zweck schmecken. „Es ist eine schöne Sache, außerdem trifft man so noch mal viele Bekannte im alten Jahr“, sagte das Paar.