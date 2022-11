Geesthachter Weihnachtsmarkt: Feuershow eröffnet das Bühnenprogramm

Der Aufbau des Weihnachtsmarktes in der Geesthachter Innenstadt hat begonnen. Das Bühnenprogramm steht schon.

Geesthacht. Am Sonnabend, 3. Dezember, beginnt um 16 Uhr der Geesthachter Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone der Bergedorfer Straße. Offizielle Eröffnung durch einen Vertreter der Stadt auf der Bühne vor der Haspa ist bereits um 15.30 Uhr. Sichtbarstes Zeichen des nahenden Ereignisses: Der Aufbau der elf Buden hat am Dienstagmorgen begonnen. Besetzt werden sie vornehmlich nicht mit professionellen Anbietern. Gesetzt wird auf Hobby-Kunsthandwerker für eine regionalere Atmosphäre und liebevoll hergestellter Produkte rund um Winter und Weihnachtsgeschehen. Für Verpflegung stehen bereit Grill, Glühwein und der Zuckerbäckerstand.

Kurzfristig mussten auch noch Sicherheitsauflagen erfüllt werden, die den Organisatoren bei einer Begehung am Montagabend mitgeteilt wurden, berichten die Koordinatoren Detlef Kruse und Paul Apel. Jeder Zugang, durch den ein Auto fahren könnte, wird durch große, tonnenschwere Wasserbehälter abgeriegelt. Hintergrund solcher Sicherheitsauflagen ist immer noch der Anschlag vom Breitscheidplatz in Berlin am 19. Dezember 2016, als ein islamistischer Attentäter mit einem Lkw 13 Menschen tötete und 170 teils schwer verletzte.

Geesthachter Weihnachtsmarkt bietet ein buntes Programm

Auch das Bühnenprogramm steht fest: Am Sonnabend eröffnet Fackel-Philipp mit seiner Feuershow das Rahmenprogramm, gefolgt vom Zirkus Salvini (17 Uhr) und dem Duo Klaett (19 Uhr, mit Musikern von Planet Pluto). Die beiden sollten bereits bei der Kulturnacht Anfang Oktober auftreten, mussten damals krankheitsbedingt aber passen. Am Sonntag gehört die Bühne einzig der Bibel-Musical Gruppe Hosianna (16 Uhr).

Weiter geht es am Donnerstag, 8. Dezember, mit der Wunschzettelaktion mit Pia Akkaya (Stadtjugendpflege) und Annika Rabe (Kreisjugendring). Am Freitag ist um 16.30 Uhr der bundesweit tätige Kinderliedermacher Heiner Rusche zu Gast, um 19 Uhr folgt die Weihnachtsmarkt-gestählte Musikgruppe Die Krokantzapfen aus Winsen. Der Sonnabend, 10. Dezember, beginnt mit Humor op Platt mit der Niederdeutschen Volksbühne (16 Uhr), es folgt Fackel-Philipp (17 Uhr) und der Pianist Jan-Michael Rogalla (19 Uhr). Am Abschluss-Sonntag sprühen noch einmal bei Fackel-Philipp die Funken (16 Uhr), gefolgt vom Zirkus Salvini (17 Uhr).