Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Hier gibt es in Geesthacht Hilfe

Geesthacht. Sonja Balzereit, die zweite Vorsitzende des Geesthachter Frauenbeirats, zählt beim Pressetermin durch. Zusammen mit Geschäftsführerin Meike Peemöller und Prokuristin Kim Schröder vom Kleinen Theater Schillerstraße (KTS) ist zumindest statistisch eine von ihnen Opfer von sexueller und/oder körperlicher Gewalt. In Deutschland betrifft das jede dritte Frau.

25 Prozent erleben dies in ihrer Partnerschaft, zwei Drittel wurden schon sexuell belästigt, 42 Prozent erleben eine Form von psychischer Gewalt. Doch nur ein Fünftel aller Betroffenen nutzt die bestehenden Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Das wollen Balzereit, Peemöller und Schröder ändern. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November werden bis Anfang Dezember im Kino an der Schillerstraße und auf der Info-Stehe davor Plakate in verschiedenen Sprachen gezeigt, wie und wo Frauen Hilfe finden. „Wir wollen die Nummer des Hilfetelefons viel bekannter machen“, sagt Balzereit.

Auch die Stadtwerke Geesthacht werben auf ihrer Stele vor Schuh Bode in der Fußgängerzone für die kostenlose Rufnummer 08000 116 106. Eine zweite Aktion, die beworben wird, ist „Männlichkeit entscheidest du“, die Männer animieren soll, ein gutes Vorbild zu sein.

Kostenlose Lesung in der Stadtbücherei

Eine weitere Aktion hat der Frauenbeirat in Zusammenarbeit mit Anja Nowatzky, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Geesthacht und Amelie Kroll, der Leiterin der Stadtbücherei, auf die Beine gestellt. Am Freitag, 25. November, gibt es eine kostenlose Lesung der Autorin Cornelia Koepsell, die in ihrem Roman „Lauf weg, wenn Du kannst!“ eigene Erfahrungen mit häuslicher Gewalt beschreibt (18 Uhr, Rathausstraße 58).

Am 10. Dezember (19 Uhr) zeigt das KTS die Welturaufführung der Oper „The Hours“ aus der New Yorker Metropolitan Opera (MET). Der Geesthachter Frauenbeirat, der 2023 sein 25-jähriges Jubiläum begeht, bezuschusst 20 Karten für den KTS-Besuch mit zehn Euro. Mit dem Kennwort „Virginia Woolf“ (eine Ikone der Frauenbewegung, die Red.) gibt es im KTS einen Gutschein, der beim Kauf für Tickets der MET-Aufführung eingelöst wird.