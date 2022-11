Verkehrsunfall: SUV rammt Garage in Escheburg – Fahrer schwer verletzt

Ein VW Tiguan rammte in Escheburg am Stubbenberg am Wendehammer eine Garage. Der Fahrer wurde hinter dem Lenkrad eingeklemmt.

Escheburg. Das Geräusch eines heftigen Aufpralls schreckte die Anwohner am Stubbenberg in Escheburg am Sonntag, 20. November, um 9.30 Uhr auf. Ein brauner VW Tiguan mit Ratzeburger Kennzeichen war bei der Hausnummer 21a im Wendehammer in eine Doppelgarage gerummst. Als Grund für den Fahrfehler gibt die Polizei einen „medizinischen Sachverhalt“ an.

Sowohl der SUV als auch das Gebäude wurden stark beschädigt, der Fahrer hinter dem Lenkrad eingeklemmt. Feuerwehren aus Escheburg und Kröppelshagen-Fahrendorf befreiten den Mann. Der Schwerverletzte wurde dann im Rettungswagen von Rettungsdienst und Notarzt versorgt, anschließend ins Krankenhaus gefahren. Das Tor und das Mauerwerk sind auf der rechten Garagenhälfte stark beschädigt, Klinkersteine wurden durch die Wucht des Aufpralls aus der Wand gebrochen, Ytongsteine auf der Innenseite verschoben.

Fahrzeug und Garage nach Verkehrsunfall ein Totalschaden

An der Längsseite der Garage zeigen sich außen bis zu zwei Meter lange Risse. Vom Technischen Hilfswerk wurden Fachleute angefordert, um die Statik zu prüfen. Fahrzeug und Garage werden von der Polizei als Totalschaden eingeschätzt. Das Gebäude sei zwar nicht „akut einsturzgefährdet“, zur Sicherheit aber nun für die Begehung gesperrt. Unter der Woche soll ein Statiker für weitere Klarheit sorgen.