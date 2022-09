Erheblichen Schaden richtete ein Senior bei einem Unfall in Geesthacht. Der laute Knall lockte viele Schaulustige an.

Ein Golf ist gegen die Hauswand einer Spielhalle an der Ecke Schillerstraße/Bergedorfer Straße in Geesthacht gefahren.

Geesthacht Golf-Fahrer rammt Spielhalle - Und was machen die Spieler?

Geesthacht. Ein lauter Knall am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ließ Geesthachter aus dem westlichen Ende der Fußgängerzone zur Kreuzung an der Schillerstraße eilen, auch Ladenbesitzer und ihre Gäste traten vor die Tür.

Ein schwarzer Golf mit Erfurter Kennzeichen war kurz hinter der Kreuzung von Schillerstraße und Bergedorfer Straße frontal gegen die Hauswand der Spielhalle geprallt. Das Mauerwerk zeigt nun deutliche Schäden, beim Auto sind Front und rechte Seite zerstört.

Golf fährt in Hauswand einer Spielhalle in Geesthacht

Ein Senior war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, bei der Fahrt über den Gehweg zerstörte er zudem zwei Sitze aus Stahl, die die Stadt hier zum Ausruhen aufgestellt hat. Einer wurde aus dem Sockel gerissen und mitgeschleift, der andere hing verbogen in den Seilen wie eine welke Blume. Am Ende der Zerstörungstour saß der Senior sichtlich mitgenommen in der offenen Tür seines Wagens.

Die Polizei befragte vor Ort viele Zeugen, ermittelt nun die Unfallursache. Der Betrieb in der Spielhalle ging unterdessen weiter. Die Spieler ließen sich nicht stören.