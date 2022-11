Geesthacht: Neue Unterkunft für Obdachlose soll größer werden

Feuerwehrleute verlegen Schläuche nach dem Wohnungsbrand in Obdachlosenunterkunft am Bandrieter Weg in Geesthacht.

Geesthacht. Die Stadtverwaltung Geesthacht baut eine neue Unterkunft für Obdachlose am Bandrieter Weg. Und weil der Bedarf auch in diesem Bereich gestiegen ist, soll der Neubau größer als das alte Gebäude werden. Im Haushalt für das Jahr 2023 ist – vorbehaltlich die Mitglieder der Ratsversammlung geben bei ihrer Dezember-Sitzung grünes Licht – dafür eine Summe von 600.000 Euro vorgesehen.

„Es ist geplant, gleich ein bisschen mehr zu errichten“, hatte Bürgermeister Olaf Schulze im Finanzausschuss verkündet. Heißt im Klartext: Hatte es bislang in dem Haus zwei Wohnungen für jeweils drei Personen gegeben, soll es künftig zehn Einzelzimmer geben. Die alte Unterkunft war nach einem Großbrand am 17. Januar 2022 unbewohnbar geworden und ist inzwischen abgerissen.

Brandstelle liegt neben der Feuerwache Geesthacht

Unbewohnbar: die Obdachlosenunterkunft am Bandrieter Weg in Geesthacht nach dem Feuer.

Das Feuer war morgens unter dem Bett in einer der beiden Wohnungen ausgebrochen. Die beiden Bewohner (36 und 48 Jahre alt) hatten zunächst noch versucht, die Flammen eigenständig zu löschen. Um 7.37 Uhr lief dann der Alarm in der Notrufzentrale ein. Wenig später klopfte ein Bewohner bei der Freiwilligen Feuerwehr an die Tür – die roten Holzhäuser, in denen früher Flüchtlinge untergebracht waren, liegen direkt neben der Feuerwache am Kehrwieder.

Doch auch 60 Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass die rechte Wohnung völlig ausbrannte und die andere unbewohnbar wurde. Die Flammen loderten zwischenzeitlich meterhoch aus Fenstern und Türen, verletzt wurde niemand.

Stadt hat weitere Unterkünfte an der Schäferstwiete

Die Bewohner wurden anschließend in anderen Unterkünften untergebracht. Die Stadt hat weitere Unterkünfte für Obdachlose an der Schäferstwiete. In den zwei Holzhäusern hinter dem Rathaus am Bandrieter Weg gab es insgesamt vier Wohnungen. Der barrierearme Neubau soll neben zehn Einzelzimmern auch eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad erhalten.