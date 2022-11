In Küchenstudio gerast: War ein illegales Straßenrennen der Auslöser?

Nach dem schweren Autounfall in Dassendorf ermittelt nun die Polizei gegen den 20-jährigen Mercedes-Fahrer.

Dassendorf In Küchenstudio gerast: Illegales Straßenrennen Auslöser?

Geesthacht. War ein illegales Straßenrennen Auslöser für den schweren Autounfall, der sich in der Nacht zu Montag am Dassendorfer Kreuz ereignete? Die Polizei ermittelt jetzt jedenfalls aufgrund der Spurenlage in diese Richtung gegen den 20-jährigen Fahrer, dessen Fahrt erst über 100 Meter von der Kreuzung entfernt im Ausstellungsraum von OMT Küchen endete.

Wie berichtet, fuhr der Dassendorfer gegen 4 Uhr morgens mit einem schwarzen Mercedes C 220 auf der Dorfstraße in Richtung Geesthacht. Als er am Dassendorfer Kreuz die Bundesstraße 207 überquerte, verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach, kam nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte quer über die Straßenbankette und prallte dabei auch gegen eine Straßenlaterne.

Die Laterne wurde 30 Meter vom Aufstellort aufgefunden

Der Mercedes rutschte in der Folge auch über die August-Siemsen-Straße, die zum Dassendorfer Rewe-Markt führt, und kam erst im Ausstellungsraum von OMT Küchen zum Stehen. Wohlgemerkt: Das Küchenstudio ist über 100 Meter von der Kreuzung entfernt. Der Fahrer erlitt dennoch wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen. Er hatte wohl Glück, dass der Wagen seitlich ins Gebäude krachte.

Dieser Schaden im Obergeschoss stammt von der Laterne.

Foto: christoph leimig / Christoph Leimig

Auch die Laterne wurde neben dem Küchenstudio aufgefunden – 30 Meter vom Aufstellort entfernt. Im Obergeschoss des Gebäudes wurden in sieben Metern Höhe Beschädigungen festgestellt, die durch den Einschlag der Laterne verursacht wurden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 250.000 Euro

Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei inzwischen mit mehr als 250.000 Euro an. Zunächst war von etwa 100.000 Euro ausgegangen worden.

Die Unfallstelle in Dassendorf.

Foto: christoph leimig / Christoph Leimig

Der Fahrer hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass er mit Tempo 75 unterwegs gewesen sei und dann einem Reh ausweichen musste. Die Beamten gehen aber eher von der doppelten Geschwindigkeit aus und ermitteln nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des illegalen Straßenrennens. Der Führerschein des Mannes und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

OMT Küchen 2022 zum zweiten Mal betroffen

Es ist übrigens das zweite Mal in diesem Jahr, dass das Gebäude von OMT Küchen beschädigt wurde. Ende April hatten Unbekannte den Geldautomaten der Kreissparkasse gesprengt, der sich auch in dem Gebäude befindet.