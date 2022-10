Feuerwehr rückt zu den Stadtwerken Geesthacht aus - Akkus geplatzt

Brandmeldeanlage im Serverraum an der Mercatorstraße wurde mitten in der Nacht ausgelöst. Feuerwehr Geestacht musste Gebäude lüften.

Geesthacht. Die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht wurde am späten Dienstagabend (11. Oktober) zu einem Einsatz bei der Zentrale der Stadtwerke gerufen. In einem Serverraum im Keller des Gebäudes an der Mercatorstraße 67 waren zwei Akkus geplatzt.

In diesem Raum befindet sich auch die sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung. Diese Notstromversorgung soll im Falle eines Stromausfalls die Versorgung der Stadtwerke-Zentrale sicherstellen.

Notstromversorgung der Stadtwerke Geesthacht ist im Keller untergebracht

Als Folge der geplatzten Akkus war es zu einer starken Erwärmung gekommen, im Keller entwickelte sich viel Rauch. Dadurch war um 23.28 Uhr glücklicherweise die Brandmeldeanlage ausgelöst worden, bevor es zu größeren Schäden kam. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen angerückt, belüftete das Gebäude.