Fahrverbot für Karoline ärgert die Geesthachter Eisenbahner

Dampflok Karoline auf erster Probefahrt am 2. April 2022

Geesthacht. Der erste Einsatz von Dampflok Karoline lässt weiter auf sich warten. Auch bei den Ausflugsfahrten der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn am Wochenende blieb die historische Lok wieder im Schuppen. Bitter für die Geesthachter Eisenbahner: Sie ist mittlerweile repariert und einsatzfähig, diesmal war es etwas anderes. Und das sorgte für Verärgerung.

Die AKN untersagte den Betrieb der Dampflok

Denn die AKN Eisenbahn GmbH, von der der Fahrplan genehmigt werden muss, untersagte den Betrieb der Dampflok. Die AKN sah wegen der in den Wochen zuvor herrschenden Trockenheit die Gefahr eines Flächenbrandes entlang der Strecke.

So kam erneut die Diesellok zum Einsatz. Nur: Die ist längst nicht so beliebt wie Karoline. „Die Wochenendfahrten haben noch nicht mal 2000 Euro eingebracht, mit Karoline wären es bis zu 6000 Euro gewesen“, erklärt Gerhard Rösler von den Geesthachter Eisenbahnern.

Trotz Regen durfte die Lok nicht fahren

Was ihn ärgert: Dass die AKN nicht zum Umdenken bereit gewesen sei. Die Fahrpläne müssen bereits immer einige Wochen vor den Fahrten eingereicht werden, da sei es noch trocken gewesen, meint Rösler. Und durch den Betrieb der Dampflok entstünden in der Tat Funken. „Aber es hat ja nicht gerade wenig geregnet in den Tagen vor dem Wochenende“, sagt er. Wir dachten, die Nässe reicht aus.“

Bis kurz vorher habe man versucht, die AKN noch zum Einlenken zu bewegen – vergeblich. Auch der Verweis auf den Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes half nicht. Der war für unsere Region auf eins, den niedrigsten Wert, herabgestuft worden. „Das war für uns die Maßgabe, nach was sollst du dich denn sonst richten?“, fragt sich Gerhard Rösler.

Gefahr des Flächenbrandes sei noch groß gewesen

Die AKN verteidigt ihre Entscheidung. „Die seit vielen Wochen durchgängig anhaltende Trockenheit der Vegetation dauerte mindestens bis Mitte letzter Woche an. Für die Bearbeitung der Trassen für die Fahrten der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn erfolgte von uns die Abschätzung, obwohl Regenschauer für das Wochenende angesagt wurden, dass diese nicht unbedingt ausreichen würden, um die allgemeine Brandgefahr im Bereich der Strecke Bergedorf- Geesthacht vollends zu unterbinden“, teilt das Unternehmen aus Kaltenkirchen mit.

„Es ist für uns ein schmaler Grat, da wir für maximale Sicherheit Sorge tragen und andererseits natürlich keine Spielverderber sein wollen. Um das Risiko eines Flächenbrandes auszuschließen, hatten wir uns vorsorglich entschlossen, für das Wochenende den Einsatz der Dampflokomotive leider nicht zuzulassen.“

Nächster Einsatz der Lok im Oktober

Die nächsten Fahrten des Museumszuges stehen am 1. und 2. Oktober an. Dann könnte es klappen mit dem ersten Einsatz von Karoline. Die AKN sieht bei der bisher zu erwartenden Wetterlage momentan keine Hinderungsgründe – „sollte wider Erwarten die Trockenheit anhalten, behalten wir uns vor, zur Sicherheit aller den Einsatz der Dampflok auch gegebenenfalls kurzfristig absagen zu müssen“, heißt es allerdings. Eisenbahnfans sollten also die Daumen drücken für Regenwetter.