Elbfest: Nach Bergedorf feiert jetzt Geesthacht ganz groß

Geesthacht. Eine Woche nach Bergedorf ist Geesthacht an der Reihe: Nach dem Bergedorfer Stadtfest feiern die Geesthachter an diesem Sonnabend und Sonntag (3./4. September) ihr Elbfest auf dem Menzer-Werft-Platz. Damit nicht genug des Trubels. Gleichzeitig weilen an diesem Wochenende über 700 vorwiegend weibliche Sportlerinnen sowie deren Anhang in der Stadt, von denen abends einige ebenfalls in Feierlaune sein dürften. Der VfL Geesthacht ist nach 2016 wieder Ausrichter der norddeutschen Meisterschaften im Turn-Gruppen-Wettstreit.

Das Elbfest beginnt am Sonnabend und Sonntag jeweils um 12 Uhr mit einer Kindermeile gesponsert von der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg. Die Kleinsten können sich auf fünf großen Aktionsgeräten austoben oder sich schminken lassen. Am ersten Tag gibt es um 12 Uhr zur Eröffnung für Kinder zudem ein kostenloses Eis.

Die Großen sind ab 15 Uhr an der Reihe, dann beginnt das Bühnenprogramm. Live-Musik gibt es ab 18 Uhr. Aber mit anderen Bands, als von Veranstalter Sascha Franke angekündigt. Am Sonnabend spielen Keepsake (18-19.30 Uhr, Akustik-Pop) und Tin Lizzy (20-23 Uhr, Top 40). Am Sonntag treten auf: Jessen & Melzer Duo (14.30-16.30 Uhr), Sitting Bull (ehemals Mofa 25, 17-19 Uhr) auf. Movemaniaxx und Pfefferminz haben abgesagt.

Turnen und Gymnastik sind Disziplinen beim TGW. Vorn: Lilli Reher vom VfL Geesthacht.

Foto: VfL Geesthacht

Es gibt auch wieder eine große Schlemmermeile mit zahlreichen kulinarischen Angeboten. Neu dabei: der Livotto-Eiswagen. Die in der Geesthachter Facebook-Gruppe geliebte wie gehasste Frage „Wo ist der Eismann?“ kann also beantwortet werden mit: beim Elbfest.

Zum Turn-Gruppen-Wettstreit gehören acht Disziplinen

„Schön, dass wir es wieder ausrichten können“, unterstützt auch Bürgermeister Olaf Schulze das seit 2008 aus der Innenstadt verlegte Geesthachter Stadtfest gern. Die Stadt hat die Schirmherrschaft übernommen.

Wiederholungstäter ist auch der VfL Geesthacht, was die Ausrichtung von norddeutschen Meisterschaften im Turn-Gruppen-Wettstreit (TGW) angeht. Zur Sportart gehören acht Disziplinen: Tanzen, Bodenturnen, Gymnastik, Singen, Medizinballweitwurf, Pendelstaffel, Schwimmen und Orientierungslauf. Die immer in Gruppen antretenden Aktiven aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Berlin wählen je nach Altersklasse drei oder vier dieser Sportarten aus. Der VfL Geesthacht ist mit sechs Teams vertreten.

Die Wettkämpfe finden auf zwei Bahnen im Freizeitbad, auf dem Sportplatz Berliner Straße, im Wald bei Krümmel (Orientierungslauf, ab Parkplatz vor dem Ortseingang) sowie hauptsächlich in den Hallen der Alfred-Nobel-Schule und des Otto-Hahn-Gymnasiums (nur Sonnabend) statt. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Jugendlichen und Erwachsenen sind am Sonnabend dran, die Kinder am Sonntag.