Geesthacht: Zwei Kinofilme Open Air auf der Sportanlage sehen

Das KTS lädt für Freitag zum Open-Air-Kino auf die Zentrale Sportanlage in Geesthacht. Die Details.

Geesthacht. Auf der Zentralen Sportanlage an der Berliner Straße in Geesthacht ruhen derzeit die sportlichen Aktivitäten. Weil ein Dachs sein Unwesen treibt, ist der Platz für Athleten gesperrt – nicht allerdings für Kinogänger. Diese dürfen sich auf eine Neuauflage des Open-Air-Kinos vom Kleinen Theater Schillerstraße (KTS) freuen.

Nach dem Freizeitbad (2019) hat das KTS-Team diesmal den Sportplatz für seine Freiluftveranstaltung gewählt. An diesem Freitag, 2. September, wird deshalb auf dem Rasenplatz eine 5,5 mal 3 Meter große LED-Leinwand aufgebaut. Gezeigt wird von 17 Uhr an der erste Teil von „Die Schule der magischen Tiere“. Von 19.30 Uhr an läuft „Contra“, ein Film mit Christoph Maria Herbst über das Überwinden von rassistischen Vorurteilen. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor der Vorstellung.

In Geesthacht gibt es 260 überdachte Plätze für Kinofans

Zur Verfügung steht die vom Treppenaufgang linke Tribüne mit 260 überdachten Plätzen (freie Platzwahl). Pro Vorstellung kostet ein Ticket 8 Euro. Karten gibt es entweder an einer Abendkasse, im KTS oder online auf kleines-theater-schillerstraße.de.

Besucher könne sich Verpflegung und Getränke mitbringen, einen Verkauf vor Ort gibt es nicht. Toiletten stehen zur Verfügung. „Die LED-Leinwand ist vom Tageslicht unabhängig. Deshalb können wir schon am Nachmittag beginnen und einen Kinderfilm zeigen“, sagt KTS-Geschäftsführerin Meike Peemöller. Sollte es stark regnen, werden die Filme im KTS gezeigt.