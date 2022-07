Entfernte Pflastersteine, abgebrochene und angekokelte Holzlatten an den Geesthachter Sitzterrassen am Hafen.

Polizei Vandalismus an den Geesthachter Sitzterrassen

Geesthacht. Schwer vorstellbar, dass diese Taten niemandem aufgefallen sind: Geesthachts Sitzterrassen sind am Wochenende 16./17. Juli Opfer von Vandalismus geworden. In der Nähe der Hafenbrücke zum Menzer-Werft-Platz haben sich unbekannte Täter an Holzbohlen und Pflasterung zu schaffen gemacht. Steine des Pflasters wurden herausgehebelt und entfernt, Betonstufen mit Graffiti beschmiert. Und Teile der Holzsitzflächen sind nun angekokelt und abgebrochen.

Stadtverwaltung Geesthacht wird Anzeige bei der Polizei gegen unbekannt erstatten

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht klar. Die Stadtverwaltung Geesthacht wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Wer etwas bemerkt hat und Hinweise geben kann, möge bitte die Polizei oder die Stadt unter 04152/133 25 informieren, bittet die Verwaltung.