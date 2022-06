Kleines Theater Schillerstraße Kinotag und Elvis-Premiere in Geesthacht

Geesthacht. Am Freitag, 24. Juni, geht Schleswig-Holstein ins Kino. Zumindest wenn es nach dem Motto des landesweiten Kino-Aktionstags geht, für den Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Schirmherrschaft übernommen hat. Der Titel des vierten Aktionstages des Kinoverbunds Schleswig-Holstein lautet „Ein Land geht ins Kino“ – und das kleine Theater Schillerstraße (kTS) aus Geesthacht macht mit.

Alle teilnehmenden Kinos zeigen den Film „Nordlicht. Der Nordseefilm“ – eine Doku über das Leben an und mit der Nordsee im Verlauf eines Jahres. Im kTS läuft er um 19.30 Uhr, Karten kosten 8 Euro. Pro verkauftem Ticket gehen 50 Cent an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Wer zur Abendvorstellung im Elvis-Look erscheint, bekommt einen Cocktail gratis

Der Nabu Geesthacht hat den Kinotag als Anlass genommen und ist ab 18.30 Uhr mit einen Infostand im kTS vertreten.

Bereits einen Tag zuvor, am Donnerstag, 23. Juni, läuft an der Schillerstraße 33 die Premiere des Kinofilms „Elvis“ mit Austin Butler und Tom Hanks, für den es bei den Filmfestspielen in Cannes minutenlange stehende Ovationen gab. Der Film läuft um 16 Uhr und um 20 Uhr. Ab 19 Uhr verkauft das kTS auch Cocktails. Wer zur Abendvorstellung im Elvis-Look erscheint, bekommt einen Cocktail gratis.