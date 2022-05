Geesthachter sammeln wieder Fahrrad-Kilometer

Geesthacht. Fahrradfahren für den Klimaschutz ist der Hintergedanke bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln: Und natürlich ist die Stadt Geesthacht vom 22. Mai bis zum 11. Juni wie seit 2016 wieder mit dabei. „Es ist eine schöne Gelegenheit, um das eigene Verhalten und die eigene Mobilität zu hinterfragen“, sagt Bürgermeister Olaf Schulze, der selbst mit in die Pedale tritt.

21 Tage bleiben Zeit, um möglichst viele Kilometer zu sammeln. An den Start gehen kann jeder, der in Geesthacht wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in der Stadt viel Zeit verbringt. Teilnehmer müssen sich registrieren auf stadtradeln.de/geesthacht.

Auftakttour für das Stadtradeln am 22. Mai

Dort treten sie einem bestehenden Team bei oder gründen ein eigenes. Gefahrene Kilometer werden in einen Online-Radfahrkalender oder in die Stadtradeln-App eingetragen. Eine Erfassung auf Papier ist auch möglich. Ansprechpartnerin ist Anette Platz vom Fachdienst Umwelt (anette.platz@geesthacht.de, Telefon 04152/13 305).

Erste Gelegenheit, Kilometer zu sammeln, ist am Sonntag, 22. Mai, bei der großen Auftakttour, die die Stadtverwaltung anbietet (11 Uhr, Menzer-Werft-Platz). Teilnehmer bekommen einen Gutschein für Eis am Minigolfplatz. Die dreistündige Rundtour führt durch die Umgebung Geesthachts. Während des Stadtradelns werden mehrere geführte Radtouren angeboten (siehe geesthacht.de).

Gemeinsame Fahrt mit Lauenburg

Zudem bieten Geesthacht und Lauenburg eine gemeinsame Fahrt an – mit zwei Startpunkten, aber einem gemeinsamen Ziel. Am 2. Juni geht es um 17.30 Uhr am Menzer-Werft-Platz und um 18 Uhr vom Parkplatz Schüsselteich in Lauenburg los. Gefahren wird zu den Resten der Ertheneburg bei Schnakenbek.

Nach einer kurzen Führung warten im Café-Restaurant Alter Sandkrug Grillspezialitäten und Getränke. Die Tour ist kostenfrei. Für die Planung wird um Anmeldung gebeten. Diese ist möglich bis Montag, 23. Mai unter 04152/121 403 oder in der Tourist-Information Geesthacht (Bergedorfer Str. 28).

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.