So stellt sich das Baugebiet Lippenkuhle aus der Luft dar: Die Leitungen liegen, jetzt werden die Baustraßen für den Hochbau hergerichtet. Im August ist die Übergabe der Grundstücke. In der linken unteren Bildecke wird ein Rewe-Markt entstehen, Mietwohnungen sind an der L 208 (l.) vorgesehen.