Am Hintereingang der Sonnen-Apotheke lässt sich Erzieherin Inge Reschke von Inhaberin Dr. Christina Bischof-Deichnik mittels eines Schnelltests auf Corona testen.

In Geesthacht wird von kommender Woche an ein Corona-Testzelt in der Fußgängerzone stehen. Lehrer und Erzieher werden schon getestet.