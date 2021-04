In Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten Ostern in der Region: Tipps für kleine Ausflüge

Auf der Wanderung von Lauenburg nach Geesthacht am hohen Elbufer entlang gibt es immer wieder Sitz- und Liegebänke. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf die Elbe.

Rätseltour in Geesthacht, Eiersuche in Schwarzenbek und einen Spaziergang um den Herrenteich in Reinfeld. Das sind unsere Oster-Tipps.