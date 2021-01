Riesenflasche Rum gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Täter schlugen eine Schaufenster ein, um an die 4,5-Liter-Flasche zu gelangen. Tabakwaren-Geschäft Oliver Fries setzt Belohnung aus.

Geesthacht. Aus dieser Pulle können die Diebe einen mächtigen Schluck nehmen... Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag eine Scheibe des Tabakwaren-Geschäftes von Oliver Fries in der Fußgängerzone Bergedorfer Straße in Geesthacht eingeschlagen. Aus der Auslage hinter dem zerstörten Fenster nahmen die Täter eine Flasche 40-prozentigen Rum "Guatemala Gran Riserva, Limited Edition" mit. Inhalt: Viereinhalb Liter! Alle anderen Flaschen ließen sie stehen.

"Eine solche Flache gibt es nur einmal", meint Oliver Fries. Er hofft, dass sie vielleicht in der Wohnung des Täters von einem Besucher identifiziert werden kann. Oliver Fries hat deshalb ein Plakat mit einem Foto der 250 Euro teuren Flasche ins Fenster gehängt. Unter 04152/3372 oder zigarren-fries.de hofft er auf Informationen zum Verbleib des edlen Zuckerrohr-Destillats. Für die Aufklärung oder sogar Wiederbeschaffung verspricht er eine Flasche Rum als Belohnung.

"Ein Werkzeug ist am Tatort nicht zurückgeblieben, vielleicht ist die Scheibe ja eingetreten worden", vermutet Oliver Fries. Der Dieb sei beim Hereingreifen in die Auslage kein kleines Risiko eingegangen, meint Oliver Fries. "Wenn die kaputte Scheibe nachgerutscht wäre, hätte auch der Arm des Diebes im Schaufenster liegen können." Nun ist die Lücke erstmal mit einer Notverglasung abgedichtet.

Dass die Tat im Zusammenhang steht mit den Vorfällen vom vorvergangenen Wochenende, als es Einbrüche und Einbruchsversuche in der Elbe Apotheke, einem Firmengebäude in der Nachbarschaft und im "Dat Teehus" gegeben hatte (wir berichteten), glaubt Oliver Fries nicht. Er denkt eher, dass in seinem Fall ein paar Leute Durst auf Alkohol hatten.

"Ansonsten sind keine Einbruchsspuren festzustellen gewesen", sagt er. "Die Gitter waren nicht beschädigt, auch nicht im Eingangsbereich."

Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die eingeschlagene Scheine hatte ein Passant gegen 2.20 Uhr entdeckt. Wer hat vielleicht das Kirren der Scheibe bemerkt, sodass der Tatzeitpunkt besser eingegrenzt werden kann? Wem sind im Bereich der Bergedorfer Straße verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter 04152/80030 entgegen.