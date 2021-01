Bisher unbekannte Täter sind in eine Apotheke und eine Firma in Geesthacht eingebrochen. Beim "Dat Teehus" blieb es bei einem Versuch.

Zeugen gesucht Zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch in der Innenstadt

Geesrhacht. Am Freitag, 8. Januar, und am Sonnabend, 9. Januar, hat es zwei Einbrüche und einen Einbruchsversuch in Geschäfts- und Gewerbehäuser im Geesthachter Zentrum gegeben. Das teilte die Polizeidirektion Ratzeburg jetzt mit.

Zuerst hatten es die bisher unbekannten Täter auf die "Elbe Apotheke" in der Geesthachter Straße abgesehen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen der Apotheke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zwei Einbrüche in der Geesthachter Innenstadt

Weiter ging es für die Einbrecher in ein Firmengebäude in der Norderstraße. Auch dort drangen sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein. Wie viel Geld und ob noch etwas anderes gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Beim Geschäft „Dat Teehus“, ebenfalls in der Norderstraße, blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Geesthachter Straße und der Norderstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 04152/80030.