Impfzentrum in Geesthacht soll im Februar starten

In der ehemaligen Berufsbildungsstätte könnte es zunächst im Halbtagsbetrieb losgehen. Menge an Impfdosen bleibt limitierender Faktor.

Geesthacht. Seit Anfang Dezember steht es bereit, nun könnte das in der ehemaligen Berufsbildungsstätte des Kreises am Dialogweg eingerichtete Impfzentrum in Geesthacht tatsächlich in Betrieb gehen. „Der Start am 1. Februar hängt ganz davon ab, wie viel Impfstoff wir bekommen“, erklärt Tobias Frohnert, Sprecher des Kreises. Zurzeit reicht die vorhandene Dosenmenge im anderen Impfzentrum des Kreises in Alt-Mölln für 60 Impfungen am Tag. „Das ist nicht so viel“, so Frohnert. Der Betrieb dort ist deshalb auch nur halbtags möglich.

Sollte das Zentrum in Geesthacht starten können, müsste bis dahin die doppelte Menge für den Kreis zur Verfügung stehen. Und das ist ungewiss.

Im Halbtagsbetrieb: So könnte das Impfzentrum in Geesthacht starten

Sollte Geesthacht wirklich starten, ist zunächst wie in Alt-Mölln ein halber Tagesbetrieb vorgesehen. Ob das am Vormittag oder am Nachmittag sein wird, steht noch nicht fest. Der Sprecher weist angesichts der vielen Anrufe im Gesundheitsamt darauf hin, dass Impftermine in Schleswig-Holstein ausschließlich über die Nummern 116 117, 0800 455 655 0 sowie im Internet unter www.impfen-sh.de vergeben werden. Die nächste Terminrunde startet am Dienstag, 19. Januar, um 8 Uhr. Verantwortlich sind das Land und die Kassenärztliche Versorgung.

Am Dienstag gab es im Lauenburgischen 38 Neuinfizierte mit Covid-19, der Inzidenzwert liegt nun fallend bei 104,5. Am Sonntag gab es 25 positiv Getestete, allein zehn Proben davon stammten aus dem Geesthachter Seniorenheim Am Katzberg. Auch im Altenheim Am Moor gab es ein Infektionsgeschehen.

Pflegekräfte nach Corona-Infektion vor Ende der Quarantäne

„Wir sind glimpflich davongekommen“, berichtet André Apel, der fünf Senioren- und Pflegepensionen betreibt. Insgesamt gab es 18 positive Tests, unter den Pflegekräften etwa zwölf, „sie stehen nach der Quarantäne kurz vor der Rückkehr“, teilt Apel mit. Bei den betagten Bewohnern gab es drei schwerere Verläufe, sodass sie ins Johanniter-Krankenhaus eingeliefert wurden.

Wie viele Corona-Patienten dort gerade die Intensivbetten belegen, will der ärztliche Direktor Dr. Timo Rath aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Die Versorgung mit freien Betten sei aber nicht gefährdet. Im Johanniter gibt es acht Intensivbetten. Im Kreis beträgt der Anteil an Corona-Patienten an der Intensivbettenbelegung zurzeit knapp 17 Prozent.

Impfbereitschaft in Altenheimen liegt bei 95 Prozent

In den Geesthachter Altenheimen könnte sich die Lage bald entspannen. Nach dem Vitanas Senioren Centrum Edmundsthal haben sich auch fast alle Bewohner der von André Apel betriebenen Einrichtungen Haus Elbsonne, Haus an der Elbe und Landhaus Gülzow vom mobilen Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung impfen lassen. „Die Quote lag bei 95 Prozent“, berichtet Apel. „Wir haben zuvor erfolgreich viel Überzeugungsarbeit geleistet.“

Auch Geesthachts neue Teststelle im Medizinischen Versorgungszentrum an der Elbe (MVZ) am Buntenskamp 5 A erfreut sich großer Beliebtheit. „Wir machen täglich bis zu 30 Tests“, sagt Dr. Barbara Hogan vom Geesthachter LADR-Labor, das die Abstriche auswertet. Die Ärztin nennt Beispiele: Zum einen melden sich Privatleute wegen Reisen an. Da wollte jemand seine Eltern über Weihnachten in Portugal besuchen. Zum anderen verlangte ein Arbeitgeber von seinen polnischen Hilfskräften einen Nachweis. In einem Fall wollte ein geschiedener Vater sein Kind sehen – und die Mutter bestand auf einen negativen Test.

Geesthachter LADR-Labor testet auch auf Virusmutation

Solche Fälle werden – nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 04152/877100 – um 10 Uhr verarztet. Sie müssen die Kosten (36,10 Euro plus Laborgebühren) in der Regel selbst tragen. Um 11 Uhr kommen Patienten, die wegen verdächtiger Symptome zuvor bei ihrem Arzt waren und von diesem zum MVZ geschickt wurden. Auch die mutierten Coronaviren können mit dem PCR-Test nachgewiesen werden, teilt das LADR-Labor mit. Mit welcher Virusvariante jemand infiziert sei, lasse sich grundsätzlich ermitteln.