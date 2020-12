Neues Corona-Testzentrum in Geesthacht - für alle Patienten

Geesthacht. Der Bedarf nach Corona-Tests bleibt groß. Voraussichtlich am Montag, 4. Januar, wird ein neues Corona-Testzentrum in Geesthacht den Betrieb aufnehmen. Im Medizinischen Versorgungszentrum an der Elbe (MVZ) am Buntenskamp 5 a wird eine Abstrichstelle täglich montags bis freitags in speziell ausgewiesenen Zeiten für alle Patienten offen sein.

Eine Anmeldung per Telefon ist unbedingt erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt zwischen 8 und 16 Uhr unter 04152/877 100. Es gilt jedoch: Wer bereits Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, Geruchs- und Geschmacksverlust zeigt, muss als ersten Schritt immer erst seinen Hausarzt telefonisch kontaktieren oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117, der dann die Indikation zu einem Sars-CoV-2-Abstrich stellt.

Der Test ist nicht immer kostenlos. Mit einer ärztlichen Empfehlung werden die Kosten in der Regel von den Krankenkassen übernommen. Wer selbst bezahlen muss (etwa Reisende), zahlt gemäß Gebührenordnung für Ärzte 36,10 Euro direkt vor Ort. Zusätzlich werden die Laborkosten in Höhe von 94,39 Euro vom Geesthachter LADR-Labor in Rechnung gestellt.

Das Ergebnis wird zeitnah über die Corona-App der Bundesregierung oder über die LADR-App übermittelt. Der Befund lässt sich auch telefonisch beim MVZ abfragen.

Allen Einwohnern der Stadt und Umgebung zusätzlich Sicherheit geben

Dr. med. Barbara Hogan, Geschäftsführerin und Ärztliche Leiterin des aus 13 Fachärzten bestehenden MVZ: „In diesen schwierigen Corona-Zeiten hoffen wir, mit dem neuen Testzentrum allen Einwohnern der Stadt Geesthacht und Umgebung zusätzliche Sicherheit geben zu können, gerade für Reisende und Reiserückkehrer aus anderen Ländern."

Im MVZ an der Elbe in Geesthacht werden jährlich rund 6500 Patienten versorgt. Angeboten wird ein großes Spektrum von der Akutversorgung bis zur fachärztlichen Spezialbehandlung für Patienten jeden Alters. Ferner umfasst das MVZ die Bereiche Zytologie sowie die gynäkologisch-endokrinologische Beratung bei hormonellen Störungen. Die Ärzte verschiedener Fachrichtungen arbeiten unter einem Dach und Hand in Hand.

