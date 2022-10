Vermisstenfahndung: Polizei fragt: Wer hat Birgit S. aus Aumühle gesehen?

Aumühle. Die Polizei in Schleswig-Holtein bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der 74 Jahre alten Birgit S. aus Aumühle um Hilfe. Die an Demenz erkrankte Seniorin wird seit Sonnabendmittag, 15. Oktober, vermisst. Laut den Beamten machte die Frau mit Angehörigen einen Ausflug. Gegen 13.30 Uhr legte die Familie in der Nähe des Mausoleums der Bismarcks in Aumühle eine Pause ein.

Unbemerkt von den Angehörigen habe sich Birgit S. in dieser Zeit von der Gruppe entfernt und ist seitdem verschwunden. Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei führte bislang nicht zu der 74-Jährigen. Deswegen hoffen die Beamten nun auf Unterstützung bei der Suche.

Polizei hofft bei der Suche auf Hinweise aus der Bevölkerung

Birgit S. trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine rote Jacke, eine Jeans und weiße Schuhe. Ferner wird sie folgendermaßen beschrieben:

1,65 m groß

schlank

blonde mittellange Haare

Brillenträgerin

Wer die 74-Jährige gesehen hat oder Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle oder über die 110 zu melden.