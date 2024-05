Geesthacht. 300 bis 400 Menschen aus verschiedenen Vereinen und Institutionen werden erwartet. Die Stadt möchte sich offen und tolerant zeigen.

Geesthacht steht im Jahr 2024 ganz im Zeichen des 100-jährigen Stadtjubiläums. Gefeiert wird auch mit einem großen Umzug: Am Sonntag, 2. Juni, ziehen Vereine und Verbände, Institutionen, Unternehmen, Parteien und auch Einzelpersonen durch die Stadt. Anlass ist der Jahrestag der Inkraftsetzung der Stadtrechte. Die Veranstalter rechnen mit 300 bis 400 Teilnehmenden.

„Es sind zum Beispiel Sportvereine wie der Düneberger SV und Elbtango sowie Kulturvereine wie die Geesthachter Liedertafel und die Niederdeutsche Bühne vertreten“, berichtet Geesthachts Kulturmanagerin Dr. Julia Dombrowski. Außerdem haben sich das Kleine Theater Schillerstraße, der Imkerverein, die Tanzgiesellschaft und das Geesthachter Helmholtz-Zentrum Hereon etwas für den Umzug überlegt. Auch Schulen und Kitas machen mit. „Wir freuen uns sehr, dass so viele unterschiedliche Beiträge angekündigt worden sind und so die Vielfalt des städtischen Lebens sichtbar wird“, so Dombrowski.

Geesthachter Umzug führt quer durch die Stadt

Angeführt wird der Zug, der um 14.30 Uhr an der Buntenskampschule startet, von den „Strandperlen“. Die gehen mit ihren Saxophonen gemeinsam mit Bürgermeister Olaf Schulze vorneweg. Die Route des Festumzugs führt vom Buntenskamp über die Rathausstraße, die Krumme Straße, die Hafenstraße und die Winkelstraße zum Stadtpark. Von dort geht es über den Verbindungsweg zum Markt.

Auf dem Rathausvorplatz ist gegen 15 Uhr dann eine Trinkpause geplant, ehe der Zug um 15.30 Uhr vom Rathaus in Richtung Elbe zieht. Weiter geht’s über die Bergedorfer Straße, die Elbstraße und Am Hafen zur Hafenbrücke. Auf dem Menzer-Werft-Platz ist dann ein umfangreiches Bühnenprogramm geplant.

Kinderprogramm, Abi Wallenstein und Musik vom DJ

Für Kinder ab dem Kindergartenalter wird um 16 Uhr Olli Ehmsen mit Kinder- und Mitmachliedern auftreten. Ab 17 Uhr gehört die Bühne dann Blues Culture mit Abi Wallenstein und von 19 bis 21 Uhr übernimmt ein DJ das Musikprogramm.

„Der Festumzug ist einer der Höhepunkte des Jubiläums 100 Jahre Stadt Geesthacht. Es ist eine Mitmachaktion von Geesthacht für Geesthacht, mit der wir unsere Stadt vielseitig, tolerant und offen präsentieren“, sagt Bürgermeister Olaf Schulze.

Auch interessant

Am 2. Januar 2024 jährte sich die Ernennung Geesthachts zur Stadt zum 100. Mal. Am selben Tag des Jahres 1924 wurde mit der neuen Hamburger Städteordnung Geesthacht zur Stadt erhoben. Von dort an war es in Geesthacht beispielsweise erstmals überhaupt möglich, einen Bürgermeister zu wählen. Zuvor hatte die höchstgestellte Person der Ortsverwaltung nur Titel und Kompetenzen eines Gemeindevorstehers. Am 2. Juni des Jahres 1924 traten die Stadtrechte in Kraft.