Dassendorf stellt schon am ersten Tag Partygänger-Rekord auf

Gut 4000 Gäste besuchten die Aktion „Drei tolle Tage in Dassendorf“. Und die Feuerwehr warb ungewöhnlich für ihr Ehrenamt.

Modenschau in Dassendorf: Ein Malibu-Modell wirft lässig ein Tuch ins Publikum. Eine Dame fängt das unerwartete Souvenir freudig

Dassendorf. Partystimmung am Bornweg. Die Freiwillige Feuerwehr und der Förderverein FFD e.V. ließen es drei tolle Tage krachen. Das Spektakel jährte sich zum 50. Mal. Die Blauröcke nutzen die Gelegenheit und feierten ihr 112-jähriges Bestehen. Rund 4000 Menschen insgesamt feierten mit. Seit 1971 gibt es in dem Dorf bereits die dreitägigen Festsause, aber so viele Besucher wie diesmal waren es noch nie.

Am Freitag stellten die Partygänger gleich einen Besucherrekord auf. Über 1000 Tickets wurden verkauft. „Dreimal so viele wie üblich“, freute sich Wehrführer Björn Zeuner. Wie immer war für die ganze Familie etwa dabei. Zwischen 800 und 1000 Besucher tummelten sich jeweils auf dem Freiluftfestgelände. Am Sonnabend bevölkerten etwa 900 Partygänger das Tanzparkett.

Die Dassendorfer mögen es deftig. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen war die Erbsensuppe der Feuerwehr am Sonntag beliebt. „Die Leute standen bis zum Zeltausgang Schlange“, erzählt Zeuner. Einen weiterer Höhepunkt gab es am Sonntagnachmittag. Rund 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene schlüpften in die Rolle eines Models und präsentierten Modetrends, peppten mit Accessoires aber auch ihre aktuelle Feuerwehrkluft auf. Die Blauröcke wollten damit für ihr Ehrenamt werben.

„Ich finde es super, dass die „Drei tollen Tage“ endlich wieder gefeiert werden können. Ich komme ursprünglich aus Dassendorf und war bestimmt schon 15-mal dabei.“, berichtet Franziska Heindl. Die 27-Jährige lebt inzwischen in Winterhude, lässt es sich aber immer noch nicht nehmen, zum Feiern nach Dassendorf zu kommen. daf