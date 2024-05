Geesthacht. Was Hebammen leisten, zeigen sie weltweit stets am Internationalen Hebammentag. Das wird im Geesthachter Krankenhaus geboten.

Was Hebammen leisten, zeigen sie seit 1991 weltweit am 5. Mai, dem Internationalen Hebammentag. Ein guter Anlass für die geburtshilfliche Abteilung des Johanniter Krankenhauses in Geesthacht, am Sonntag von 10 bis 14 Uhr die Abteilung im Rahmen eines Tages der offenen Tür vorzustellen. Die Arbeit der Hebammen bezieht sich nicht allein auf den Geburtsvorgang. Sie sind für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit ausgebildet.

Das Hebammenteam des als babyfreundlich zertifizierten Johanniter-Krankenhauses am Runden Berge 3 öffnet an diesem Tag die Kreißsaaltüren im 3. Stock der Klinik. Die Hebammen hoffen dabei auch auf ein Wiedersehen mit den Familien, deren Kinder hier geboren worden sind.

Die komplette geburtshilfliche Abteilung wird am Hebammentag vorgestellt

Neben den Kreißsaalführungen, von denen werdende Eltern profitieren, gibt es Informationen zum Kursusangebot der Hebammen, das sich von der Geburtsvorbereitung bis zur Rückbildungsgymnastik und Fitnessangeboten erstreckt.

Informationen zur Begleitung durch die Hebamme bei der Geburt und im Wochenbett nimmt einen großen Stellenwert ein, erklärt wird zudem, was sich hinter dem neuen Konzept Geesthachter Geburtszirkel – eine Art Zirkeltraining –in der Schwangerschaft und während der Geburt verbirgt. „Die Selbstbestimmung der Frauen unter der Geburt ist uns wichtig. Das Ziel ist immer die selbstbestimmte Entscheidung und Förderung der natürlichen Geburt“, erklärt die leitende Hebamme Miriam Jens.

Ein buntes Programm mit Flohmarkt rundet den Tag der offenen Tür ab

Es gibt noch weitere Programmpunkte. Kinder können Stofftaschen bemalen. Ein professionelles Familienfoto bietet die Babyfotografin Melanie Jenkel an, Idalou –Handmade with love – bietet individuelle Baby- und Kinderbekleidung zum Kauf an, handgefertigte Deko und Geschenke gibt es am Stand von Lillis Elbschränkchen.

Auch interessant

Zudem gibt es einen Baby-Flohmarkt für Kleidung und Spielzeug für Kinder bis zu sechs Jahren. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Kurzentschlossen können sich auch am Sonnabend noch anmelden unter Telefon 04152/179 306). Entspannung finden die Besucher bei Kaffee und Kuchen.