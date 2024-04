Sirksfelde. 15 Schülerinnen und Schüler saßen in dem Bus der Autokraft. Die meisten kamen mit dem Schrecken davon. Was genau passiert ist.

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften ließ Dienstagmittag schlimmes befürchten. Zu einem Unfall mit einem Schulbus in Sirksfelde um kurz vor 13 Uhr eilten drei Feuerwehren, mehrere Rettungs- und Krankentransportwagen aus dem Lauenburgischen wie auch aus dem Nachbarkreis Stormarn, dazu der Notarzt aus Mölln. Auch Rettungshubschrauber wurden alarmiert. In Sirksfelde waren ein VW und ein Schulbus zusammengestoßen.

Nach Schulbus-Unfall wird Großaufgebot an Rettern alarmiert

In dem Bus waren 15 Schülerinnen und Schüler auf dem Heimweg, als es an der Kreuzung Dorfstraße und Hauptstraße krachte. Der Fahrer eines silberfarbenen VW Polo hatte offenbar den roten Bus der Autokraft übersehen. Der Unfall lief glimpflich ab. Bei dem Crash erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, sie wurden ins Krankenhaus befördert. Die anderen kamen mit dem Schrecken davon.

Die Mehrzahl der Rettungskräfte kann nach kurzer Zeit die Heimfahrt antreten © bgz | Leimig Christoph

Ein Rettungshubschrauber konnte noch im Anflug abdrehen. Nach Klärung der Lage am Unfallort teilte die Rettungsleitstelle Bad Oldesloe mit, dass er nicht benötigt würde. Die Polizei nahm den Unfall auf, die Feuerwehrleute räumten die Straße von Trümmerteilen und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Schrecken nach Unterrichtsschluss

Der Bus konnte den Weg zum Autokraft-Betriebshof nach Bad Oldesloe auf den eigenen Rädern antreten. Den VW Polo dagegen entfernte die Feuerwehr mithilfe eines Frontladers von der Straße. Seine Vorderfront ist infolge des Unfalls so verzogen, dass er nicht mehr fahrtüchtig ist. Für die Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Ortsdurchfahrt Sirksfelde.