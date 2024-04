Kollmar. Bei dem Crash unweit der Schule entstand erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen. Aber es hätte auch schlimmer ausgehen können.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw hat sich am Freitagmorgen um kurz nach 8 Uhr in Kollmar im Kreis Steinburg ereignet.

Laut Polizeiangaben befuhr die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes mit ihrem Dienstwagen die Straße Große Kirchreihe. Der Bus des Unternehmens Die Linie aus Itzehoe kam ihr entgegen. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Frau mit ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der linken Vorderseite des Busses.

Unfall mit Schulbus: Fahrer war auf der Rückfahrt von der Schule

Der Bus soll Kinder zur Schule am Deich gebracht haben, wo um 8 Uhr der Unterricht beginnt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich das Fahrzeug auf dem Rückweg, sodass es nur mit dem Fahrer besetzt war und auf dem Display eine Leerfahrt auswies. Der Busfahrer blieb laut den ersten Angaben unverletzt.

Anders die Autofahrerin. Der Zusammenprall war so heftig, dass die Airbags in dem Kleinwagen auslösten. Er kam kurz hinter dem Bus am Fahrbahnrand zum Stehen. Weil sich die Türen nicht mehr öffnen ließen, mussten die Einsatzkräfte die Fahrerin aus dem Wrack befreien.

Autofahrerin musste von den Einsatzkräften befreit werden

Sie wurde ersten Angaben zufolge schwer verletzt und kam nach einer Erstversorgung vor Ort durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Straße Große Kirchreihe blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt.