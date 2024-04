Elmenhorst. Der Halter eines Audi bemerkte in der Nacht, dass jemand an seinem Auto werkelte. Die Polizei kam etwas zu spät, hatte dann aber Erfolg.

Die Schwarzenbeker Polizei wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25. April) zu einem Einsatz nach Elmenhorst gerufen. Gegen 3.30 Uhr bemerkte ein Anwohner des Lankener Wegs, dass sich ein Unbekannter an seinem Audi RS4 zu schaffen machte. Der mutmaßliche Dieb wurde von dem Besitzer aufgeschreckt und flüchtete in unbekannte Richtung, wie die Polizeipressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg mitteilt. Trotz der guten Personenbeschreibung führte eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter nicht zum Erfolg.

Allerdings wurden die Beamten kurze Zeit später auf einen Opel Signum aufmerksam, der in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt war. In dem Wagen trafen sie zwei Männer an und durchsuchten sie. Dabei sollen die Beamten Hinweise gefunden haben, die auf den versuchten Autodiebstahl deuten. Aus ermittlungstaktischen Gründen möchte die Polizei aktuell keine Details zum Hergang nennen.

Männer wieder auf freien Fuß gesetzt

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden beide Tatverdächtigen anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ratzeburg geführt.