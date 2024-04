Geesthacht. Laut Lkw-Fahrer wollte ein vor ihm fahrender Pkw plötzlich nach links abbiegen, sodass er stark bremsen musste und ins Rutschen kam.

Das Gießen einer Betondecke im Neubaugebiet Finkenweg Nord in Geesthacht ließ am Donnerstag (25. April) auf sich warten. Grund: Ein dafür eingeplanter Lkw steckte über Stunden in der Bankette neben der B5 im Ortsteil Grünhof-Tesperhude fest. Der 30-Tonner war am Abzweig zum Steinberg in Fahrtrichtung Geesthacht zum Stehen gekommen, nachdem der Lkw-Fahrer einem vor ihm fahrenden Pkw ausweichen musste.

Der 47-jährige Mitarbeiter einer Firma aus Wittenburg gab gegenüber der Redaktion an, dass der Pkw gegen 8.15 Uhr nach links in den Steinberg abbiegen wollte, ohne dabei den Blinker zu betätigen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, ging der Lkw-Fahrer in die Eisen und rutschte beim Bremsen von der Fahrbahn nach rechts in die Bankette ab. Aus eigener Kraft kam das Fahrzeug, dessen Kran sich 35 Meter ausfahren lässt, nicht aus dem matschigen Untergrund heraus.

Ausweichmanöver: Lkw kommt von B5 ab und steckt in Bankette fest

Bis der Chef mit einem 100 Tonnen schweren Kran aus Wittenburg angerückt war, um das Unfallfahrzeug aus dem Graben zu ziehen, dauerte es bis in den späten Vormittag hinein. Der Polizei, die die Lage vor Ort begutachtet hatte, war der Sachverhalt mit dem Linksabbieger unbekannt. Ein Sprecher kündigte an, dass gegen den Lkw-Fahrer eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Sachbeschädigung der Bankette geschrieben werde.