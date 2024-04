Basedow. Am Mittwochvormittag kollidierten zwei Autos im Begegnungsverkehr. Für den VW-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Auch 24-Jährige verletzt.

In Basedow nördlich von Lauenburg/Elbe ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, 17. April, ein Mann zu Tode gekommen. Der 64-Jährige fuhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 70 von Lütau aus in Richtung Basedow. Ihm kam eine 24-jährige Frau aus Lauenburg entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge um kurz nach 11 Uhr frontal zusammen. Unklar ist zurzeit auch, auf welcher Fahrspur die beiden kollidierten.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW mehrfach und wurde durch den Graben bis auf ein anliegendes Feld geschleudert. Der 64-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die junge Frau, die in einem Toyota unterwegs war, wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Basedow: Schwerer Unfall mit Todesfolge

Zu dem Unfall am Basedower Weg wurden die DLRG Lauenburg, die Freiwilligen Feuerwehren aus Basedow und Lütau, ein Rettungswagen aus Geesthacht, ein Rettungswagen aus Hamburg und der Hubschrauber Christoph Hansa gerufen. Wie Lütaus Wehrführer Dirk Schröder berichtet, wurde durch die Kameraden die Straße gesperrt und der Toyota von der Straße geschoben. Die beiden Unfallopfer mussten nicht von der Feuerwehr freigeschnitten werden.