Börnsen. Nicht aufgepasst: Der Fahrer eines Ford Kombis hat in Börnsen beim Abbiegen eine Hyundai-Fahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Weil ein Fordfahrer einem Hyundai die Vorfahrt genommen hatte, kam es am Dienstag, 16. April, in Börnsen zu einem heftigen Zusammenstoß mit glücklicherweise vorwiegend Blechschaden, der er aber in sich hat: Die beiden Unfallautos sehen arg ramponiert aus und haben nur noch Schrottwert. Beim Ford Kombi, der in Börnsen neben der Bushaltestelle an der Lauenburger Straße in Nachbarschaft der Kreissparkasse steht, ist die Fahrertür eingedrückt, im Inneren sind die Airbags zu sehen, die sich geöffnet haben. Noch schlimmer steht es um den Kleinwagen vom Typ Hyundai, der neben der Einmündung der Bahnstraße auf dem Gehweg zum Stehen gekommen ist. Ihm fehlt die gesamte Motorhaube, so stark war die Wucht des Aufpralls. Auch hier verteilen sich die weißen Airbag-Hüllen im Innenraum.

Vorfahrt genommen: Zwei Autos haben nur noch Schrottwert

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Börnsener am Dienstag gegen 9.10 Uhr mit seinem Ford von der Bahnstraße auf die Lauenburger Straße einbiegen. Dabei hatte er eine vorfahrtsberechtigte Hamburgerin mit ihrem Hyundai übersehen, es kam zum Zusammenstoß. Der ging zum Glück für die Beteiligten glimpflicher aus als für ihre Autos.

Das Paar aus dem Ford stand an der Bushaltestelle, wartete auf den Abschleppwagen. Die Frau aus dem Kleinwagen wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen. Möglicherweise wegen Prellungen verursacht durch Sicherheitsgurt und Airbag. Die Börnsener Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Kurz vor 10 Uhr war die Hauptstraße wieder passierbar. pal