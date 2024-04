Schwarzenbek. Als die Frau mit ihren zwei Kindern eine Straße in Schwarzenbek überquerte, wurde sie von zwei Männern angegriffen und beleidigt.

Gab es im März einen fremdenfeindlichen Angriff auf eine Mutter mit zwei kleinen Kindern in Schwarzenbek? Wie die Polizeidirektion Lübeck jetzt mitteilt, wurde am 17. März eine Mutter von zwei Unbekannten angegriffen. Die Frau ausländischer Herkunft war mit ihren Kindern, die zum Tatzeitpunkt drei Jahre und sieben Wochen alt waren, auf der Straße Markt unterwegs, als die beiden Männer auf sie zukamen und sie beschimpfte.

Die ihr unbekannten Männer seien ihr gegenüber aggressiv aufgetreten. Einer der Männer soll gegen den Kinderwagen getreten haben, in dem der erst wenige Wochen alte Säugling lag. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die die Situation beobachtet hatten, eilten der jungen Frau zu Hilfe. Dadurch sei es ihr gelungen, sich und die Kinder aus der Situation zu befreien.

Fremdenfeindlicher Angriff in Schwarzenbek auf Mutter und ihre Kinder?

Die Polizei geht aktuell von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Diese Annahme stützt sich auf die getätigten Äußerungen der Tatverdächtigen und die nichtdeutsche Herkunft der betroffenen Familie. Vor diesem Hintergrund hat das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Wie Pressesprecher Philipp Jagelle erklärt, werde nur wegen Volksverhetzung ermittelt, wenn die Tat gruppenbezogen ist und nicht einzelnen Menschen gilt.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Sie werden auf 1,70 Meter geschätzt und sollen von breiter Statur sein. Einer der Tatverdächtigen soll eine Jacke mit Aufnähern und der andere eine Basecap getragen haben. Ob es sich um für Rechtsextreme szenetypische Kleidung handelte, ist nicht bekannt.

Mehr zum Thema

Wie der Polizeisprecher erklärt, habe man sich aus ermittlungstaktischen Gründen dazu entschieden, die Geschehnisse erst jetzt publik zu machen. Bisher sei es nicht gelungen, die Zeugen und Helfer des Vorfalls ausfindig zu machen. Es wird nach Zeugen der Tat, insbesondere nach den Helfern an der Tatörtlichkeit gesucht. Hinweise werden unter der Rufnummer: 04517131-0 oder per E-Mail an K5.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegengenommen.