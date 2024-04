Wiershop. Buhck-Gruppe lädt zum Komposttag nach Wiershop ein, an dem es Gartendünger gegen Spende gibt. Erlös kommt der Fraueninitiative zugute.

Der Frühling ist in vollem Gange, die Sonne strahlt und die Gartensaison beginnt! Passend dazu lädt die Firma Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop zu seinem jährlichen Komposttag ein. Das Abfallwirtschaftszentrum in Wiershop öffnet am 13. April von 9 bis 14 Uhr seine Tore für Besucher unter dem Motto „Kompost gegen Spende“, die einer wohltätigen Organisation zugutekommt.

Gegen eine Spende in frei wählbarer Höhe haben alle Besucher die Möglichkeit, so viel gütegesicherten Grüngutkompost (auch geeignet für Bioland) aus eigener Herstellung mitzunehmen, wie sie möchten. Die Transportkapazitäten sind dabei unbegrenzt – es wird lediglich darum gebeten, geeignete Behältnisse mitzubringen. Mitarbeiter der Firma Buhck unterstützen gerne beim Beladen von Anhängern, Kofferräumen und anderen Gefäßen. Auch für Speisen und Getränke ist vor Ort gegen eine Spende gesorgt.

Abfallwirtschaftszentrum Wiershop: Biokompost gegen Spende

Die gesamten Spenden der Komposttage gehen in diesem Jahr an die Fraueninitiative e.V.. Der gemeinnützige Verein begleitet Frauen bei der eigenständigen Lebenssicherung, bietet ihnen Angebote zur Weiterbildung, schafft Arbeitsplätze und stärkt Frauen in der Gesellschaft durch ihr politisches Engagement.

Wie der Grüngutkompost entsteht, darüber können sich interessierte Besucher vor Ort ein Bild machen. Um 12 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Führung über die Grüngutkompostierung teilzunehmen. Auf dieser werden bis zu 45.000 Tonnen Grünschnitt pro Jahr verwertet.

LL