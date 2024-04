Lauenburg. Hamburg hat seine sündige Meile, die Schifferstadt ihre kulinarische. Die lockt auf 582 Heringslängen mit allerlei Spezialitäten.

Wo befindet sich die kürzeste Fischmeile der Welt? In jeder TV-Quizshow würden Stammgäste sofort mit der richtigen Antwort glänzen: in Lauenburg natürlich. Genau 99 Meter ist sie lang – oder 582 Heringslängen, wie vor vielen Jahren Wirt Sönke Ellerbrock vom Alten Schifferhaus einmal ausgerechnet hat. Und wenn dann noch jemand wissen wollte, was Kibbelige sind, käme die Antwort ebenfalls prompt. Die in Teig ausgebackenen Fischstücke gehören schließlich zum festen Angebot der Lauenburger Fischmeile im Mai jeden Jahres.

Am Sonntag, 26. Mai, laden Gastronomen aus Lauenburg und Umgebung zwischen 11 und 17 Uhr wieder zum Schlemmen und Bummeln ein. Traditionell dabei sind Holger und Gretel Krause mit ihrem legendären Feuerlachs. Rainer und Philipp Staneck aus dem Soltstraatenhus bieten Rotbarsch im Bierteig und die besagten Kibbelinge an. Die Fischbude Rieger ist ebenso dabei wie Thomas Timm aus dem Hotel Bellevue. Außerdem ist die Crew vom Krabbenfischer „Andrea“ aus Büsum vor Ort.

Lauenburg lädt im Mai zur Fischmeile

Natürlich gibt es an allen Ständen auch passende Getränke zum kulinarischen Angebot. Ein Geheimtipp hat unter Fischliebhabern mittlerweile die Runde gemacht: gut gekühlten Korn in ein Schnapsglas füllen, jeweils pro Glas eine Sardelle über den Rand hängen und einen frischen Zwiebelring in den Korn stecken. Man trinkt dies folgendermaßen: Zwiebel und Sardelle kauen und Korn nachschütten. Sieht komisch aus, soll aber sehr bekömmlich sein.

Der musikalische Auftakt kommt in diesem Jahr vom Shantychor Die Kielschweine aus Lauenburg. Außerdem sind wieder die Elbströmer aus Geesthacht dabei. Ihr Repertoire ist ein ungewöhnlicher Mix aus böhmischer und norddeutscher Volksmusik mit maritimen Einflüssen. Außerdem ist die Platt-Rockband Wattenläufer dabei.

Altstadtflohmarkt lädt zur Schnäppchenjagd ein

Seit 2018 kann am Tag der Fischmeile nicht nur geschlemmt, sondern auch ordentlich gefeilscht werden. „Die Idee, den Altstadtflohmarkt auf denselben Tag der Fischmeile zu legen, hat sich bewährt“, sagt Jörg Sönksen, der den Flohmarkt auch in diesem Jahr organisiert.

Jede Menge Händler aus ganz Norddeutschland, aber auch viele Altstadt­bewohner bieten zwischen 9 und 16 Uhr entlang der Elbstraße ihre Schätze an. Wer als Händler dabei sein möchte, kann sich per E-Mail anmelden an flohmarktlauenburg@gmail.com. Wie immer wird der Erlös aus den Standgebühren nach Deckung der Unkosten für einen guten Zweck gespendet.

Auch noch interessant

Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ bietet Rundfahrten an

Wer bei den vielen Leckereien aus dem Wasser Lust auf ein Schiffserlebnis bekommt, sollte eine Rundfahrt mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ machen. Um 11 Uhr, um 13 Uhr und um 15 Uhr legt das schwimmende Wahrzeichen von Lauenburg an der Elbuferpromenade ab. Für die eineinhalbstündige Rundfahrt zahlen Erwachsene 12 Euro, Kinder bis 14 Jahren 6 Euro. Tickets können schon jetzt auf der Seite www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de gebucht werden.