Büchen. Was ist der richtige Tag, um das Brauchtum zu pflegen? Drei Gemeinden im Amt Büchen haben sich für einen frühen Termin entschieden.

Die Geschichte der in Deutschland heute so beliebten Osterfeuer wird unterschiedlich interpretiert. Entsprechend schwierig ist die Antwort auf die Frage, warum sie zum Ende der Karwoche an verschiedenen Tagen entzündet werden.

Im Amt Büchen etwa lodern die Osterfeuer gleich in drei Gemeinden (Gudow, Roseburg und Siebeneichen) bereits – eher untypisch – am Gründonnerstag. Eigentlich der Tag des letzten Abendmahls von Jesus mit seinen Jüngern.

Gründonnerstag brennen die ersten Osterfeuer

Mancherorts gehört dazu, dass im Feuer eine Strohpuppe verbrannt wird. Das Verbrennen der „Winterhexe“ symbolisiert den Sieg des einbrechenden Frühjahres über den schwächelnden Winter. Die Biike-Feuer auf friesischen Inseln werden früher entzündet: An der Küste wurde damit nicht nur das Ende des Winters gefeiert, es galt auch als Abschied für die Seefahrer, die nach dem Winter wieder auf Fahrt gingen.

Kirchenvertretern galten die Feuer und Macher des damit in Verbindung stehende Brauchs als heidnisch. Ein Papst unternahm im 8. Jahrhundert einen Versuch, dieses unchristliche Treiben zu unterbinden. Der Erfolg blieb aus.

Früherer Papst wollte Feuer verbieten

Kritiker dieser Haltung verweisen darauf, dass Feuer in verschiedenen Epochen und Weltreligionen zum Frühlingsbeginn eine besondere Bedeutung zugemessen wird, in griechischer und römischer Tradition ebenso wie im Judentum. Das gilt auch – und besonders – für das Christentum.

Mit dem Einzug des Feuers meist in Form einer Osterkerze in Gottesdienste am frühen Ostersonntag feiern vielerorts Christen die Auferstehung von Jesus nach der Kreuzigung am Karfreitag. Die brennende Kerze in der ansonsten dunklen Kirche symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit.

Feuer als Symbol für den Sieg über die Dunkelheit

In drei Gemeinden des Amtes Büchen werden die Osterfeuer bereits am Donnerstag, 28. März, entzündet. In Gudow auf dem TSV-Sportplatz um 18 Uhr, in Siebeneichen ebenfalls um 18 Uhr am Sportplatz, in Roseburg am Spielplatz um 18.30 Uhr. Am Ostersamstag werden die Feuer in vier Gemeinden entzündet. Den Anfang macht Schulendorf um 17 Uhr am Sportplatz. Es folgen jeweils um 18 Uhr Fitzen (am Dorfgemeinschaftshaus), Güster (Auf dem Dorfplatz) und Müssen (am See).