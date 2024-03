Geesthacht. Filiale des Lübecker Familienunternehmens seit einem Jahr in der Geesthacht Fußgängezone. Wie die Bilanz des Geschäftsführers ausfällt.

Am Sonntag ist es genau ein Jahr her, dass in Geesthachts Fußgängerzone ein Geschäft für den guten Duft eingezogen ist. Den Jahrestag der Eröffnung ihrer 65. Filiale feiert die Parfümerie Schuback am Sonnabend, 23. März, mit zahlreichen Geburtstagsaktionen. Es gibt einen Sektempfang, Kunden können ein Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen oder kommen in den Genuss eines kostenlosen Fünf-Minuten-Make-ups und/oder einer kostenlosen Hautanalyse. Filialleiterin Sefanur Yaqub und ihr Team freuen sich auf viele Kunden.

Parfümerie Schuback feiert Jahrestag

Derweil zieht Christian Wagner, Geschäftsführer und Mitinhaber des Lübecker Familienunternehmens ein zufriedenes Fazit: „Das erste Jahr ist wie im Flug vergangen, und wir sind sehr glücklich, wie uns die Geesthachter aufgenommen haben.“ Schuback habe in Geesthacht schon viele, treue Stammkunden gewonnen. Diese können nicht nur Parfüm kaufe, sondern sich an Stationen für Make-up und Beauty von einer Kosmetikerin behandeln lassen.

Auf Anhieb war das Familienunternehmen übrigens nicht vom Standort überzeugt, bis nach einer Stadtführung durch Bürgermeister Olaf Schulze. Jetzt sagt Christian Wagner: „Der Bürgermeister und auch unser sehr sympathischer Vermieter haben nicht zuviel versprochen. Wir planen in Geesthacht langfristig und freuen uns auf viele weitere Geburtstage.“ Schuback ist an den früheren Standort von Optiker Fielmann in der Bergedorfer Straße 45 eingezogen und hat täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.