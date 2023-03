Parfümerie Schuback in Geesthacht: Erst Anlaufstelle für den guten Duft

Geesthacht. Bis gegen 1 Uhr nachts dauerten die letzten Arbeiten am Schriftzug über dem Geschäft. Zur Eröffnung der Parfümerie Schuback am Donnerstag, 23. März, in der Fußgängerzone von Geesthacht war davon nichts mehr zu erkennen. Die 65. Filiale des Lübecker Familienunternehmens in der Fußgängerzone ist im alten Fielmann-Laden eingezogen und hat es ganz im Stil des Beauty-Spezialisten umgestaltet.

Bei Schuback kommt es auf die kleinen Details an. So haben sie von einem Lampenbauer ihre Fassadenleuchten eigens im Stil eines Parfüm-Flacons entwickeln lassen. Oder einen Lampenschirm im Laden, der auf einer funktionsfähigen Parfümflasche von Chanel No. 5 thront. Oder eine Gutscheinbox, die im Stil einer Clutch-Handtasche gehalten ist und bei der man sich drei Proben individuell aussuchen kann.

Mitinhaber Christian Wagner empfiehlt den Topseller „Mol Escence“

Schuback steht aber für mehr als nur gute Düfte. Es gibt Stationen für Make-up und Beauty im Geschäft, an denen sich Kundinnen beispielsweise für Hochzeitsfeiern schminken lassen können. Was das Parfüm angeht, empfiehlt Geschäftsführer und Mitinhaber Christian Wagner übrigens den Topseller „Mol Escence“.

„Der erste Tag läuft vielversprechend an“, resümierte Wagner. Der für Expansion der Kette zuständige Manager war zunächst vom Standort Geesthacht nur „mittelmäßig überzeugt“. Das änderte sich erst, nachdem er auf einer Stadtführung von Bürgermeister Olaf Schulze erfahren hatte, was alles in der wachsenden Stadt geplant ist – nicht nur im Bereich der Geschäfte.

Für das Mitarbeiterteam um die aus Geesthacht stammende Filialleiterin Sefanur Yakub wird noch Verstärkung gesucht, vor allem eine Kosmetikerin für Behandlungen direkt vor Ort.