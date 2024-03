Düneberg. Düneberger SV empfängt in der Oberliga Schlusslicht Union Tornesch. Curslack-Premiere unter Neu-Coach Olaf Poschmann in der Landesliga.

Richtig guten Fußball hat Jan Landau, Stürmer des Fußball-Oberligisten Düneberger SV, in dieser Woche gesehen. Der 34-Jährige war zu Besuch im Signal-Iduna-Park und verfolgte dort den 2:0-Sieg von Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den PSV Eindhoven. Dafür fehlte Landau den Dünebergern im Nachholspiel beim Niendorfer TSV, das mit 1:4 verloren ging.

„Doch das ist okay“, beteuert DSV-Trainer Andre Wengorra. „Die Spieler haben sich zwar bei ihrer Urlaubsplanung an den Spielplan zu halten, aber diese Partie ist nachträglich angesetzt worden.“ Beim richtungsweisenden Heimspiel am Sonnabend gegen das Oberliga-Schlusslicht Union Tornesch (13 Uhr Silberberg) ist Landau nun wieder zurück im Kader. Und nicht nur er: Auch Dribbelkönig Pascal Nägele gibt gut ein Jahr nach seiner Kreuzbandriss-OP sein Comeback.

Von der Champions League in Dortmund zum Oberliga-Abstiegskampf in Düneberg

„Wir treten mit dem bestmöglichen Kader an“, macht Wengorra klar. „Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Verlieren verboten!“ Wenn nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen die Trendwende gelingen soll, müssen die Geesthachter aber vor allem in der Defensive stabiler werden. Mit 84 Gegentoren in 24 Partien hat der DSV die schlechteste Abwehr der Liga. Einzig Gegner Tornesch (80 Gegentore) ist da ähnlich schwach. „Das Defensivverhalten dieser beiden Teams ist desolat“, ist sich Wengorra bewusst. Doch wer kann das nutzen?

Auch interessant

Wie leicht es die Düneberger ihren Gegner mitunter machen, war beim 1:4 in Niendorf zu sehen. Drei Standards von Altmeister Daniel Brückner (Wengorra: „Das waren regelrechte Brandbomben“) konnten die Geesthachter in der ersten Hälfte nicht verteidigen, danach war die Begegnung schon entschieden. „Mit Daniel habe ich noch zusammengespielt“, erinnert Wengorra. Immerhin: Etwas sehr Positives hatte der Abend: Mittelfeld-Hoffnung Tjark Mika Hänsch erzielte in seiner achten Partie für Düneberg seinen ersten Treffer.

Olaf Poschmann gibt seine Premiere als Coach des SV Curslack-Neuengamme

Spannend wird es am Wochenende auch in der Fußball-Landesliga. Beim SV Curslack-Neuengamme gibt der neue Trainer Olaf Poschmann seine Premiere im Heimspiel gegen Hamm United (Sonnabend, 15.15 Uhr, Gramkowweg). Lokalrivale SV Altengamme muss zuvor bereits im Heimspiel gegen den Bramfelder SV punkten, um nicht auf einen Abstiegsplatz zu fallen (Sonnabend, 14 Uhr, Gammer Weg). Und der VfL Lohbrügge könnte am Sonntag im Auswärtsspiel beim ASV Hamburg den Altengammern wertvolle Schützenhilfe im Abstiegskampf leisten (15 Uhr, Snitgerreihe).