Geesthacht. Drei Wochen Osterferien in Schleswig-Holstein können lang werden. Hier finden Eltern Nachmittagstermine gegen die Langeweile.

Bis zum Beginn der Osterferien ist es in Schleswig-Holstein noch ein bisschen hin. Doch wenn es am Karfreitag, 29. März, losgeht, wird es besonders für Eltern, die keinen Urlaub haben, in der Betreuung ihres Nachwuchses anspruchsvoll. Schließlich gibt es im nördlichsten Bundesland in diesem Jahr drei Wochen lang Osterferien. Wer eine sinnvolle Beschäftigung für sein Kind sucht, wird womöglich im Geesthachter Jugendzentrum „Alter Bahnhof“ (Bahnstraße 45) fündig.

Ferienangebote Jugendzentrum von 14 bis 17 Uhr besuchen

Ab Dienstag, 2. April, gibt es nahezu täglich Angebote von 14 bis 17 Uhr. Die Übersicht (ohne Altersangabe ab 8 Jahren): Bemalen von Kissenhüllen (2. April); Blumen basteln (3. April, ab 6 Jahre); Just Dance auf der Leinwand (4. April); Tiere aus Minitontöpfen (5. April, ab 6 Jahre), Kekse backen (8. April); Schmetterlinge basteln (9. April, ab 6 Jahre); Fahrt zum Laser-Tag (10. April, 14-18 Uhr, ab 12 Jahren); Just Dance auf der Leinwand (11. April); Leinwand bemalen (15. April, ab 9 Jahre); Fahrt in den Wildpark (16. April, 10-18 Uhr); Ketten basteln (17. April, ab 6 Jahre); Just Dance auf der Leinwand (18. April); Pizza backen (19. April).

Alle Angebote sind nur mit persönlicher Anmeldung ab Montag, 18. März, im Jugendzentrum „Alter Bahnhof“) von 14 bis 18 Uhr möglich. Die Telefonnummer für Rückfragen lautet 04152/83 51 46.