Geesthacht. Wohnungsbrand im dritten Obergeschoss lautete die Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht. Es lag an einer Unachtsamkeit.

Kleine Unachtsamkeit, große Wirkung: Eine vergessene Mahlzeit hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz von Freiwilliger Feuerwehr und Rettungskräften in Geesthacht geführt. In der Folge war die Bundesstraße 404 für die Dauer des Einsatzes auf Höhe des Jugendhauses „Düne“ voll gesperrt. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.

Essen in einer Pfanne vergessen

„Wohnungsbrand im dritten Obergeschoss“, lautete die Alarmierung der Einsatzleitstelle um 18.56 Uhr. Als die Helfer wenig später an der Wohnung an der Geesthachter Straße 116 waren, trafen sie allerdings keine Bewohner an. Drinnen hatten die Rauchmelder angeschlagen, nachdem sich jemand Essen in einer Pfanne zubereiten wollte und die Mahlzeit vor dem Verlassen der Wohnung offenbar vergessen hatten.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Geesthacht verschafften sich Zutritt zur Wohnung und belüfteten diese und das Treppenhaus, während andere Hausbewohner im Garten warteten. Kurz vor dem Ende des Einsatzes kam dann auch die Bewohnerin nach Hause.