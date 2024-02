Geesthacht. Karl Heinz Franke leitete die damalige Grund- und Hauptschule von 1980 bis 1999. Der frühere DRK-Vorsitzende wurde 89 Jahre alt.

Karl Heinz Franke kennen viele Geesthachter noch aus seiner Zeit als Rektor der Oberstadtschule. Als die heutige Grundschule in der Oberstadt (GidO) und die frühere Hauptschule noch zusammengehörten, war Franke 19 Jahre lang, von 1980 bis 1999, Leiter der Schule. Auch sozial engagierte sich der Geesthachter: Er war rund 15 Jahre lang Vorsitzender im Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Seine politische Heimat waren die Sozialdemokraten. Im vergangenen November wurde er für 60-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Die Ehrenurkunde überreichte mit Bürgermeister Olaf Schulze ein ehemaliger Schüler Frankes. „Früher hast du meine Zeugnisse unterschrieben, jetzt durfte ich mal für dich unterschreiben“, hatte der Verwaltungschef gesagt.

Am 30. Dezember 2024 feierte Karl Heinz Franke noch seinen 89. Geburtstag, doch nur wenige Wochen später, am 10. Februar, ist Franke gestorben. Die Trauerfeier ist am Donnerstag, 22. Februar (14 Uhr), in der Kapelle des Waldfriedhofes. Die Geesthachter SPD hat somit binnen weniger Tage zwei langjährige Mitglieder verloren. Am Sonntag, 18. Februar, war der frühere Bürgervorsteher Samuel Walter Bauer völlig überraschend mit „nur“ 71 Jahren verstorben.