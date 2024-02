Geesthacht. Der ehemalige Bürgervorsteher, langjährige Kommunalpolitiker und Urgestein der Geesthachter Sozialdemokraten wurde nur 71 Jahre alt.

Dass Samuel Walter Bauer aus gesundheitlichen Gründen nicht zu einer politischen Ausschusssitzung erschien, gehörte in den vergangenen fast 46 Jahren zur absoluten Ausnahme. Das widersprach dem Verständnis des Urgesteins der Geesthachter Lokalpolitik von der SPD. Doch am vergangenen Donnerstag sagte er die Leitung des Hauptausschusses kurzfristig ab. An nichts Erntes glaubten da noch seine Mitstreiter bei den Sozialdemokraten sowie die politischen Gegner. „Ich habe noch am Freitag mit ihm telefoniert und von der Sitzung berichtet“, sagt etwa sein Stellvertreter im Hauptausschuss, Ali Demirhan von den Grünen. Aber nun ist Samuel Walter Bauer tot. Er starb völlig überraschend am vergangenen Sonntag im Alter von nur 71 Jahren.