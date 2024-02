Dassendorf. Len Aike Strömer und Kristof Kurczynski treffen doppelt beim höchsten Saisonsieg der TuS Dassendorf. Tabellenführung verteidigt.

Die Partie gegen den SV Rugenbergen in der Fußball-Oberliga war am Sonnabend gerade mal zwei Minuten alt, da durften die Anhänger der TuS Dassendorf schon zum ersten Mal jubeln. Martin Harnik – wer sonst? – hatte die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht. Am Ende hieß es sogar 6:0 für den Spitzenreiter. Neben dem 7:1 gegen Schlusslicht Union Tornesch war es der höchste Dassendorfer Sieg in dieser Saison.

Glückwünsche zum 16. Saisonsieg erreichten die Dassendorfer hinterher über die Sozialen Medien sogar aus dem fernen Dresden, da die TuS mit Dynamo Dresden seit dem gemeinsamen DFB-Pokalspiel 2019 eine Fanfreundschaft verbindet. Nur eine Kleinigkeit sorgte für Irritation. „Was war mit Martin Harnik los?“, scherzte ein Witzbold via Facebook. „Wurde er nach drei Minuten ausgewechselt?“.

Martin Harnik bekommt Konkurrenz aus den eigenen Reihen

Natürlich nicht. „Sein Tor war für uns wieder mal der Dosenöffner“, lobte TuS-Trainer Thomas Seeliger. „Aber auch er darf mal ein schwächeres Spiel machen.“ Während Harnik also im weiteren Spielverlauf leer ausging, trafen Len Aike Strömer und Kristof Kurczynski doppelt. Den sechsten Treffer erzielte Sven Möller, der Harnik (17 Treffer) an der Spitze der Torjägerliste mit nun schon 14 Toren so langsam Konkurrenz macht.

Mit dem Sieg haben die Dassendorfer ihre Tabellenführung vor Altona 93 verteidigt, das sich am Sonntagnachmittag mit 3:1 bei den Alsterbrüdern durchsetzte und weiter zwei Punkte Rückstand hat.