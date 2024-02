Schwarzenbek. Innerhalb weniger Tage hat sich ein breites Bündnis für Demokratie und Menschlichkeit gebildet. Erste Aktion ist eine Art Bürgerfest.

Die Gründung des Bündnissesgegen rechts erfolgte spontan und das auf einer extrem breiten gesamtgesellschaftlichen Basis. Eine Gruppe von Sozialdemokraten um den Ortsvorsitzenden Candy Rudolph hat innerhalb einer Woche das breit aufgestellte „Schwarzenbeker Bündnis für Demokratie und Menschlichkeit“ gegründet. „Ich arbeite in Hamburg, habe selbst an der Kundgebung gegen rechts teilgenommen und die Proteste in Mölln und Geesthacht verfolgt. Schwarzenbek war bislang ein weißer Fleck auf der Karte der Gegner gegen einen Rechtsruck“, so der SPD-Stadtvertreter. Das hat sich geändert.