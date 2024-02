Hohenhorn. Ein Tiguan-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig reagieren. Durch den Aufprall macht sich ein Teil seines Autos selbstständig.

Die Meldung eines Verkehrsunfalls nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in der Ortsdurchfahrt von Hohenhorn (Amt Hohe Elbgeest) erfolgte am Sonntagabend automatisch. Das eingebaute Notrufsystem eines VW Tiguan sprang an, nachdem sich der Unfall gegen 18.20 Uhr auf der Dorfstraße in Höhe der Straße Am Brink ereignet hatte. Vor Ort musste eine leicht verletzte Person behandelt werden.

Hinterrad bei Unfall abgerissen

Nach bisherigen Erkenntnisse geriet die geschädigte 83-jährige Frau, die bei dem Unfall in Fahrtrichtung Geesthacht mit einem VW Golf unterwegs war, auf Höhe eines Kartoffelhofes aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem schwarzen Tiguan, dessen Fahrer nicht mehr reagieren konnte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Hinterrad auf der Fahrerseite des Tiguan aus der Achse herausgerissen.

Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Tiguan waren auch die Airbags ausgelöst worden. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenhorn streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.